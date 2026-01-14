"Tražio sam od igrača da se samoorganizuju": Partizan razbijen, a trener Stojaković namjerno nije dao uputstva

Trener Partizana Nenad Stojaković nije davao uputstva igračima protiv Mure, a oni su doživjeli ubjedljiv poraz

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Nenad Stojaković rekao je da je u ubjedljivom porazu protiv Mure na pripremama (0:3) pustio svoje igrače da igraju bez njegovih instrukcija. Htio je da im pokaže kako je kada toga nema.

"Tražio sam od njih da se samoorganizuju na terenu. Nisu dobili timsko uputstvo danas od mene i htio sam da im pokažem kako to izgleda kada toga nema. Naš najveći kvalitet je tim, da tim iznese pojedinca. Svaki pojedinac koji misli da to nije tako, prosto, ne pripada tu. To je tako i jasno je kao dan", rekao je on za TV Arena sport.

Poslije meča je žalio zato što neko od igrača iz startne postave nije umjesto njega pred kamerom da priča o porazu.

"Moram da stojim ispred vas, iako bih volio da pozovete još nekog od igrača iz prvog poluvremena, da vidim šta bi oni rekli. Suštinu priče oni znaju, to je da smo danas bili bez timskog uputstva. Namjerno sam pustio da vidim da sami riješe probleme i očigledno da je to jako teško. Nema tu velike drame i priče, nastavljamo da radimo, još bolje da radimo. Neki momci misle da imaju tapiju na svoje mjesto i na svoj dres, ovo je Partizan, ima veliki broj igrača i moramo da radimo još jače i bolje, fokusiranije...", rekao je on.

Partizan je počeo meč sa sastavom: Marko Milošević - Vukašin Đurđević, Nikola Simić, Milan Roganović, Stefan Petrović, Janis Karabeljov, Ognjen Ugrešić, Vanja Dragojević, Matija Ninić, Demba Sek, Andrej Kostić

"Mladi pokazali kako se bori za dres Partizana"

Sljedeći pripremni meč Partizan će odigrati 18. januara protiv Rakova u Antaliji.

"Miješali' smo igrače, da povežemo određene grupe igrača na određenim mjestima, da vidimo kako neki mladi igrači funkcionišu sa igračima iz prvog tima. Imamo provjerene snage, igrače koji danas nisu igrali, a suština je da su mladi igrači iz U-19 selekcije, iz Teleoptika, pokazali apsolutno kako se treba boriti za dres Partizana u drugom poluvremenu", kazao je Stojaković.