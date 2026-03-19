ČITAOCI REPORTERI

Luka Dončić igra MVP košarku poslije raskida vjeridbe

Luka Dončić igra MVP košarku poslije raskida vjeridbe

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Vrhunske igre Luke Dončića u posljednjih sedam utakmica koje su podigle i same Lejkerse.

luka doncic igra mvp kosarku poslije raskida vjeridbe Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Ako je neko mislio da će Luku Dončića poremetiti raskid vjeridbe sa Ana Marijom Goltes, grdno se varao. Prošle nedjelje odjeknula je ova informacija, međutim Luka Dončić je uspio samo da se fokusira na košarku i može se reći da igra u nevjerovatnoj formi od tada.

Prethodne noći Luka Dončić je u pobjedi L.A. Lejkersa nad Hjustonom 124:116 ubacio čak 40 poena, imao je i 10 asistencija i devet skokova, odnosno samo jedna uhvaćena lopta falila mu je za tripl-dabl. Ono što je posebno upadljivo je da je čak 17 puta šutirao za tri poena - i pogodio je sedam puta. Ukupno, imao je 12/25 iz igre, ubacio je još i devet "penala", a napravio je i pet izgubljenih lopti. za 37 minuta na parketu.

Luka Dončić protiv Hjustona
Izvor: NBA

Bez obzira što ima onih koji ne vjeruju u njega, jasno je da je Luka Dončić jedan od kandidata za MVP nagradu, posebno kada se uzme u obzir kako igra od početka marta. Njegova statistika je zaista zapanjujuća:


Osim njega, odličan protiv Hjustona bio je i Lebron Džejms sa 30 poena, Deandre Ejton je ubacio 16, a Ostin Rivs 14, dok je s druge strane Hjuston najviše vjerovao "bejbi Jokiću" - Alperenu Šengunu. Turčin je meč završio sa 27 poena i deset asistencija, samo jedan koš manje ubacio je Ejmen Tompson, dok je imao i 11 skokova.

NBA rezultati 19. mart:

  • Boston - Golden Stejt 120:99
    Bruklin - Oklahoma 92:121
    Indijana - Portland 119:127
    Čikago - Toronto 109:139
    Minesota - Juta 147:111
    Nju Orleans - L.A. Klipers 124:109
    Dalas - Atlanta 120:135
    Memfis - Denver 125:118
    Hjuston - L.A. Lejkers 116:124

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

