Luka Dončić igra MVP košarku poslije raskida vjeridbe

Vrhunske igre Luke Dončića u posljednjih sedam utakmica koje su podigle i same Lejkerse.

Ako je neko mislio da će Luku Dončića poremetiti raskid vjeridbe sa Ana Marijom Goltes, grdno se varao. Prošle nedjelje odjeknula je ova informacija, međutim Luka Dončić je uspio samo da se fokusira na košarku i može se reći da igra u nevjerovatnoj formi od tada.

Prethodne noći Luka Dončić je u pobjedi L.A. Lejkersa nad Hjustonom 124:116 ubacio čak 40 poena, imao je i 10 asistencija i devet skokova, odnosno samo jedna uhvaćena lopta falila mu je za tripl-dabl. Ono što je posebno upadljivo je da je čak 17 puta šutirao za tri poena - i pogodio je sedam puta. Ukupno, imao je 12/25 iz igre, ubacio je još i devet "penala", a napravio je i pet izgubljenih lopti. za 37 minuta na parketu.

Bez obzira što ima onih koji ne vjeruju u njega, jasno je da je Luka Dončić jedan od kandidata za MVP nagradu, posebno kada se uzme u obzir kako igra od početka marta. Njegova statistika je zaista zapanjujuća:

LUKA DONCIC IN HIS LAST 7 GAMES:



40 PTS - 10 AST - 9 REB

36 PTS - 6 REB - 4 AST

30 PTS - 13 AST - 11 REB

51 PTS - 9 AST - 9 3PM

31 PTS - 11 REB - 11 AST

35 PTS - 8 REB - 5 3PM

44 PTS - 9 REB - 7 3PM



MVP TYPE NUMBERS.pic.twitter.com/tdjRV4bt0v — Legion Hoops (@LegionHoops)March 19, 2026



Osim njega, odličan protiv Hjustona bio je i Lebron Džejms sa 30 poena, Deandre Ejton je ubacio 16, a Ostin Rivs 14, dok je s druge strane Hjuston najviše vjerovao "bejbi Jokiću" - Alperenu Šengunu. Turčin je meč završio sa 27 poena i deset asistencija, samo jedan koš manje ubacio je Ejmen Tompson, dok je imao i 11 skokova.

NBA rezultati 19. mart:

Boston - Golden Stejt 120:99

Bruklin - Oklahoma 92:121

Indijana - Portland 119:127

Čikago - Toronto 109:139

Minesota - Juta 147:111

Nju Orleans - L.A. Klipers 124:109

Dalas - Atlanta 120:135

Memfis - Denver 125:118

Hjuston - L.A. Lejkers 116:124

