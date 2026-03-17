logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Dončić obara rekord Los Anđeles Lejkersa: Uradiće što nije niko u istoriji franšize

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Slovenački košarkaš Luka Dončić veoma je blizu obaranja rekorda Los Anđeles Lejkersa po broju trojki u jednoj sezoni.

Luka Dončić može da obori rekord po broju trojki u jednoj sezoni

Dok cijeli svijet priča o raskidu vjeridbe Luke Dončića i njegove dugogodišnje djevojke Anamarije Goltes, slovenački košarkaš igra najbolje u karijeri. Ekipu Los Anđeles Lejkersa vodi ka mjestu nosioca na kraju ligaškog dijela NBA lige, a čini se da bi momci iz Kalifornije mogli da budu konkurentni i za titulu ukoliko se ovakva forma nastavi.

Uz sve to, Dončić će ove sezone oboriti jedan veoma važan rekord. Svoju prvu punu sezonu u dresu Lejkersa završiće sa impresivnim brojkem pogođenih trojki, a veoma je blizu da na taj način ispiše istoriju. Na 14 utakmica do kraja sezone Dončiću je potrebno još 10 trojki kako bi postao rekorder.

Luka je u dosadašnjem delu sezone postigao 216 trojki, a tek deset više postigao je rekorder - D'Anđelo Rasel koji je prije nekoliko sezona nosio dres Lejkersa. On je tokom jedne takmičarske godine ubacio 226 trojki i to je - kada se gleda samo jedna sezona - najbolji učinak nekog košarkaša slavne franšize u istoriji.

Imajući u vidu kako dobro igra Luka Dončić, on bi već u naredna dva meča mogao da obori Raselov rekord. Navijači na društvenim mrežama pitaju se da li bi Luka dončić, ukoliko malo doda gas, mogao da stigne čak i do 250 ubačenih trojki pre završetka ligaškog dela sezone. Za to mu je potrebno da na poslednjih 14 mečeva u sezoni postigne 34 trojke!

Naravno, treba imati u vidu da je tokom dosadašnjeg dijela sezone Luka Dončić propuštao utakmice, pa da je svojih 216 trojki ubacio na 56 odigranih utakmica. Gledajući prosjek, Slovenac ubacuje 3,9 trojki po meču, pa je jasno da će popraviti rekord Lejkersa ukoliko odigra sve utakmice do kraja ligaškog dijela. Dončić je u sezoni 2023/24 na 70 mečeva za Dalas ubacio 284 trojke i to mu je za sada najbolji učinak u NBA ligi.

Tagovi

Luka Dončić košarka NBA liga LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC