Luka Dončić obara rekord Los Anđeles Lejkersa: Uradiće što nije niko u istoriji franšize

Slovenački košarkaš Luka Dončić veoma je blizu obaranja rekorda Los Anđeles Lejkersa po broju trojki u jednoj sezoni.

Dok cijeli svijet priča o raskidu vjeridbe Luke Dončića i njegove dugogodišnje djevojke Anamarije Goltes, slovenački košarkaš igra najbolje u karijeri. Ekipu Los Anđeles Lejkersa vodi ka mjestu nosioca na kraju ligaškog dijela NBA lige, a čini se da bi momci iz Kalifornije mogli da budu konkurentni i za titulu ukoliko se ovakva forma nastavi.

Uz sve to, Dončić će ove sezone oboriti jedan veoma važan rekord. Svoju prvu punu sezonu u dresu Lejkersa završiće sa impresivnim brojkem pogođenih trojki, a veoma je blizu da na taj način ispiše istoriju. Na 14 utakmica do kraja sezone Dončiću je potrebno još 10 trojki kako bi postao rekorder.

Luka je u dosadašnjem delu sezone postigao 216 trojki, a tek deset više postigao je rekorder - D'Anđelo Rasel koji je prije nekoliko sezona nosio dres Lejkersa. On je tokom jedne takmičarske godine ubacio 226 trojki i to je - kada se gleda samo jedna sezona - najbolji učinak nekog košarkaša slavne franšize u istoriji.

Imajući u vidu kako dobro igra Luka Dončić, on bi već u naredna dva meča mogao da obori Raselov rekord. Navijači na društvenim mrežama pitaju se da li bi Luka dončić, ukoliko malo doda gas, mogao da stigne čak i do 250 ubačenih trojki pre završetka ligaškog dela sezone. Za to mu je potrebno da na poslednjih 14 mečeva u sezoni postigne 34 trojke!

Naravno, treba imati u vidu da je tokom dosadašnjeg dijela sezone Luka Dončić propuštao utakmice, pa da je svojih 216 trojki ubacio na 56 odigranih utakmica. Gledajući prosjek, Slovenac ubacuje 3,9 trojki po meču, pa je jasno da će popraviti rekord Lejkersa ukoliko odigra sve utakmice do kraja ligaškog dijela. Dončić je u sezoni 2023/24 na 70 mečeva za Dalas ubacio 284 trojke i to mu je za sada najbolji učinak u NBA ligi.