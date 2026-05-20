Viktor Troicki je novi trener Novaka Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković na zalasku karijere sarađivaće i sa bivšim saigračem Viktorom Troickim.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je stigao u Pariz na novi grend slem u sezoni. Međutim, srpski teniser nije došao sam, osim tima koji je dobro poznat i pomno ga prati, tu je i novo lice u njegovom štabu. Bivši teniser Viktor Troicki bio je na treningu Novaka Đokovića koji je igrao protiv Aleksandera Zvereva, a kako javlja Sport klub, dobro poznati igrač je novi dio tima olimpijskog šampiona.

Selektor Dejvis kup reprezentacije, od 2021, već je imao priliku da bude u timu Novaka Đokovića, doduše kao trener na Olimpijskim igrama. Možda nije bilo mnogo prilika da sarađuju kao trener-igrač, ali Troicki je uspio Novaku da donese i malo sreće, pošto je baš u Parizu stigao do istorijskog uspjeha i osvojio Olimpijske igre 2024, koje su mu toliko dugo izmicale.

Detalji dogovora dvije strane još nisu poznati, ali odluka Novaka Đokovića nije veliko iznenađenje. Trebalo bi se prisjetiti da je srpski teniser u tim dovodio bivše reprezentativce i kolege. Tako je periode u timu imao Nenad Zimonjić, Dušan Vemić. Takođe, nije jasno kako će izgledati saradnja, Troicki je dosad bio trener Miomira Kecmanovića, a prethodno i Hamada Međedovića.

Viktor Troicki à l'entraînement aux côtés de Djokovic à#Rolandgarros

Novaku u timu ostaje i Boris Bošnjaković, koji ima ulogu skautinga i pripreme za rivale.

Troicki je tokom karijere napredovao do 12. mjesta na svijetu, osvojio je i tri titule u karijeri. Imao je uspjeha i u dublu, gdje je dva puta podigao pehar, a stigao je i to 49. pozicije na svijetu.

