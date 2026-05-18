Ivan Miljković o Novaku Đokoviću: "Upoznali smo se 2008. godine, nastavi da izazivaš cijeli svijet"

Nebojša Šatara
Ivan Miljković oglasio se na društvenim mrežama zbog Novaka Đokovića i objavio zanimlijvu poruku.

ivan miljkovic se oglasio zbog novaka djokovica Izvor: Instagram/ivan14.fin

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena i tu nema više nikakve dileme. Osvojio je sve što se može osvojiti, zlatna medalja sa Olimpijskih igara u Parizu bila je "šlag na torti". O njemu je sada biranim riječima pričao Ivan Miljković. Legendarni srpski odbojkaš koji se oglasio na društvenim mrežama.

"Prvi put smo se upoznali u Pekingu na Olimpijskim igrama 2008. godine i bili smo članovi srpskog olimpijskog tima. Već tada je bio na putu da postane najveći u istoriji. Ali, unutar Olimpijskog sela bio je samo jedan od nas. Ista trenerka, iste torbe, ista kafeterija, isti život sportiste", počeo je Miljković.

"Ono što se isticalo i tada bio je osmijeh, poniznost i pristupačnost za sve. Uvijek spreman za kratak razgovor, fotografiju ili momenat ohrabrenja. Onda je došla prva olimpijska medalja, ostalo je postalo istorija."

"Oborio je rekorde, pomjerio limite, izgradio zavještanje kroz disciplinu, otpornost i vjeru u sebe. Još uvijek inspiriše, razvija se, gura sebe i sve oko sebe na još veće standarde. Nastavi da izazivaš sebe. Nastavi da izazivaš cijeli svijet Novače", poručio je Miljković uz srpsku zastavu.

Miljković se u kafiću oprostio od Srbije

Ivan Mijlković jedan je od najboljih srpskih odbojkaša ikada. Gostovao je u MONDO podkastu "Priča za medalju" i tom prilikom je objasnio i kako je donio odluku da završi reprezentativnu karijeru.

"Sjedim sa ženom u kafiću i kažem sad ću da napravim jedan telefonski razgovor, ona nije imala pojma, uzmem telefon, kažem 'dobar dan Igore', Igor Kolaković, je bio selektor. 'Da ti kažem, nema razloga da se ubjeđujemo, nakon 14 godina mislim da sam dao dovoljno reprezentaciji, želja mi je da se posvetim porodici, sutra djeci'", ispričao je Miljković.

