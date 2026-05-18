Spisak Zelenortskih Ostrva za Mundijal: Bez bivših igrača Partizana i beskućnika Mančester junajteda

Dvojica bivših fudbalera Partizana neće predstavljati Zelenortska Ostrva na Mundijalu 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Mundijal 2026 u SAD, Meksiku i Kanadi igraće čak 48 selekcija, pa će među njima biti i "egzotičnih" predstavnika, timova koji nisu baš poznati širokim narodnim masama. Jedna od takvih reprezentacija su Zelenortska Ostrva, tim koji će generalnu probu pred Svjetsko prvenstvo imati protiv izabranika Veljka Paunovića, selektora fudbalske reprezentacije Srbije.

Zelenortska Ostrva će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi H, svi mečevi biće na tlu SAD, a protivnici će biti izuzetno kvalitetni. Turnir počinju utakmicom protiv Španije koja je jedan od favorita za titulu, a zatim slijede Urugvaj koji je uvijek spreman da iznenadi i Saudijska Arabija koja je već godinama među najboljim selekcijama iz Azije. Vidjećemo šta debitant može u takvoj konkurenciji i to bez fudbalera koje dobro poznajemo iz srpskog fudbala, odnosno dresa Partizana.

Spisak reprezentacije Zelenortskih Ostrva:

Golmani: Vozinja (Šaves), Marsio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Dijego)

Odbrana: Stopira (Torense), Piko (Šamrok Rovers), Žoao Paulo (FCSB), Dini (Al Bateh), Logan Košta (Viljareal), Stiven Moreira (Kolumbus), Vagner Pinja (Trabzon), Sidni Lopes Kabral (Benfika), Kelvin oires (SJK)

Vezni red: Džamiro Monteiro (Cvole), Kevin Pinja (Krasnodar), Deroj Duarte (Ludogorec), Telmo Arkanjo (Vitorija Gimaraeš), Laros Duarte (Puškaš Akademija), Janik Semedo (Farense)

Napadači: Rajan Mendeš (Igdir), Gari Rodrigeš (Apolon Limasol), Vili Semedo (Omonija), Joan Kabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Toljati), Dailon Livramento (Kasa Pia), Helio Varela (Makabi Tel Aviv), Nuno da Košta (Bašakšehir)

Koga nema na spisku Zelenortskih Ostrva?

Na spisku fali i iskusni golman Bruno Varela (31) koji nema minutažu u Saudijskoj Arabiji iako je iz evropskog fudbala odnio ogromno iskustvo. Svojevremeno je čuvao mrežu Vitorije Setubal, Benfike i Vitorije Gimaraeš, bio na pozajmicama u Valjadolidu i Ajaksu, uz gotovo 55 mečeva za mlađe kategorije fudbalske reprezentacije Portugala.

Za ljubitelje fudbala u Srbiji najveće iznenađenje je što selektor Pedro Leitao Brito "Bubista" nije na spisak stavio dvojicu bivših fudbalera Partizana. Nekadašnji napadač crno-bijelih Rikardo Gomeš (34) svojevremeno je odigrao 14 mečeva i postigao četiri gola za reprezentaciju, ali trenutno igra u drugoj ligi Katara i nije bilo baš realno da nastupi na Svjetskom prvenstvu. Daleko dublji trag ostavio je u dresu Partizana sa kojim je osvojio Kup Srbije i bio najbolji strijelac Superlige.

Obrnuta je situacija sa veznim fudbalerom Patrikom Andradeom (33), koji je za Partizan odigrao samo 16 mečeva. On je čak 29 puta nastupio za reprezentaciju, ali sada nije bilo mjesta za njega na spisku selektora, uprkos tome što je imao sasvim pristojnu sezonu u Azerbejdžanu, gdje već godinama nastupa.

Za one koji širom svijeta prate fudbal, verovatno najpoznatiji fudbaler sa Zelenortskih Ostrva je Bebe, nekadašnji "promašaj" Mančester junajteda. Njega je svojevremeno na Old Traford doveo Aleks Ferguson, ali ofanzivac nije uspio da ispuni očekivanja i karijera mu je veoma skromna. Riječ je o igraču kojeg su svojevremeno napustili roditelji, a baka ga je poslala u internat jer nije mogla da vodi računa o njegovom odrastanju, pa se Bebe preko reprezentacije koju su činili beskućnici probio do fudbalskog svijeta.

Nakon igranja za Estrela Amadoru i potpisanog ugovora sa Vitorijom Gimaraeš, kupio ga je slavni Mančester junajted. Ređale su se pozajmice u Bešiktaš, Rio Ave i Pakoš Fereiru, igranje za Benfiku, pozajmice u Kordobu i Rajo Valjekano, pa Eibar, ponovo Rajo Valjekano, Saragosa, Rasing Ferol i na kraju Ibica. Nakon šest mečeva za mladu reprezentaciju Portugala odigrao je 26 mečeva za Zelenortska Ostrva, ali trenutno nije u prvom planu.