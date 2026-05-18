Hrvatski prst u oko Murinju: Zlatko Dalić čuo šta mu je Žoze rekao i izbacio njegovog igrača sa spiska

Zlatko Dalić na kraju nije poslušao Žozea Murinja. Iako je "Posebni" rekao da bi Franjo Ivanović trebalo da ode na Mundijal, to se neće desiti.

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić objavio je spisak igrača za Svjetsko prvenstvo. Nacija je spiskom zadovoljna jer su na njemu tri najbitnija, a zbog povreda najspornija igraća - Luka Modrić, Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Ipak, nije Dalić za ostatak spiska bio bez svojih dilema.

U napadu se našlo mjesta za lidera Hofenhajma Andreja Kramarića, jednog od najboljih strijelaca Primere Antu Budimira, najboljeg strijelca MLS-a Petra Musu i čovjeka koji je vodio Frajburg ka evropskom trofeju Igora Matanovića. Pitali su odmah hrvatski novinari zašto nema mjesta za najboljeg strijelca domaćeg prvenstva Diona Drelju Belju, ali vidan je i izostanak Franje Ivanovića.

Murinjo rekao svoje, Dalić nije čuo

Ovaj 185 centimetara visoki napadač rođen u Austriji je nakon što se probio u Rijeci blistao je u Belgiji. Poslije sjajne sezone u Unionu Sen Žiloa u velikom transferu je prešao u Benfiku, gdje je zablistao u posljednje vrijeme. Toliko je odskočio da je i Žoze Murinjo nedavno tražio da ga Zlatko Dalić pošalje na Mundijal.

"Selektor je selektor. Dalić je Dalić. On odlučuje, daleko od toga da želim da se miješam. No, Ivanović trenutno igra više, a njegovi golovi pokazuju šta može da donese u određenim situacijama. Želim da vjerujem da Svjetsko prvenstvo tjera selektore da razmišljaju o hiljadu i jednoj situaciji u igri, a on je u nekim specifičnim okolnostima vrlo opasan igrač koji timovima može puno da da. Uz dužno poštovanje prema Daliću, neka on odluči šta je najbolje za Hrvatsku", rekao je Murinjo.

Benfika je ove sezone uspjela nevjerovatnu stvar, da završi sezonu bez poraza, a da ne osvoji titulu. Čak nije Benfika bila ni druga.