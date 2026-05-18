Dino Rađa podijelio anegdotu iz Novog Sada: "Tako normalan svijet razmišlja, a ne '45 i '91"

Dino Rađa je 2018. godine bio dio delegacije Hrvatske koja je vidjela da je na Evropskom prvenstvu za kadete bila sjajno primljena u Novom Sadu.

Dino Rađa često dolazi u Beograd, a nedavno je dobio i nagradu "Vladimir Beara" Srpskog narodnog vijeća. Sada je na svojim društvenim mrežama ispričao jednu priču vezanu za njegov boravak u Novom Sadu.

On je bio na Evropskom prvenstvu za kadete u Novom Sadu gdje je tim Hrvatske završio kao šampion. Mladi košarkaši Hrvatske su se te 2018. godine u finalu borili sa Španijom koju su pobijedili, a imali su i srpske navijače na tom meču.

"Dođu mi danas nakon utakmice tri momka u majicama Srbije. Dio su njihovog tima. Žele da se fotografišu i dok se slikamo, rekoše uglas: 'Navijali smo za vas i nadamo se polufinalu s vama.' Eto kako normalan svijet razmišlja, a ne '45. i '91.", napisao je tada Dino Rađa.

Kakvo je to bilo prvenstvo?

Evropsko prvenstvo za kadete tj. igrače do 16 godina igralo se u Novom Sadu od 10. do 18. avgusta 2018. godine i Hrvatska ga je osvojila. Srbija je podbacila i bila tek peta. Hrvati su bili drugi u svojoj grupi, zatim su dobili Italiju u osmini finala, pa Litvaniju i Francusku. U finalu su pobijedili Španiju, a treće mjesto uzela je Turska. Srbija je u meču za peto mjesto savladala Grčku, a poražena je od Francuske.

Hrvate su do zlata vodili Roko Prkačin i Boris Tišma, MVP prvenstva bio je Usman Garuba, a ubjedljivo najveće ime koje smo gledali u Novom Sadu Alperen Šengun.

Rađi Srbi dali nagradu

"Svaka nagrada koju čovjek dobije među četiri miliona ljudi, velika je. Ovo je valjda prvi put da sam dobio neku nagradu, a da ništa posebno nisam uradio. Jednostavno se trudim da se ponašam onako kako su me naučili roditelji, učitelji, treneri. Ja sam takav kakav jesam i neću se nikad mijenjati. Posebno me veseli to što ova nagrada nosi ime Vladimira Beare koji je branio u Hajduku. Zna se šta Hajduk znači svima u Splitu i Dalmaciji, pa tako i meni", rekao je Rađa kada je od SNV-a dobio nagradu "Vladimir Beara".

