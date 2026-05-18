Crvena zvezda dovodi mladog golmana Napretka

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Crvena zvezda će dovesti Lazara Balevića, talentovanog golmana koji je sa Napretkom iz Kruševca ispao iz lige.

fk crvena zvezda kupuje lazara balevica iz napretka Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Napredak iz Kruševca seli se u Prvu ligu Srbije na kraju tekuće sezone, ali talentovani golman Lazar Balević (18) neće krenuti tim putem, već će ostati u Superligi! Po svemu sudeći, najbolji mladi čuvar mreže u elitnom rangu srpskog fudbala ove sezone pojačaće Crvenu zvezdu i nakon toga će biti pitanje samo čiji će gol braniti u narednoj takmičarskoj godini.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Crvena zvezda će angažovati momka rođenog u Kruševcu, a zatim odlučiti o narednim koracima u njegovoj karijeri. Opcija je da bude rezervni čuvar crveno-bijelih u narednoj godini ili da šansu za veću ulogu dobije na golu OFK Beograda - ukoliko "Romantičari" tokom ljeta prodaju crnogorskog reprezentativca Balšu Popovića koji je bio odličan među stativama u posljednjih nekoliko mjeseci.

Sa druge strane, Balević je bio možda i jedina svetla tačka u veoma tmurnoj sezoni Kruševljana. Omladinski reprezentativac Srbije branio je gol Napretka na 27 mečeva i pet puta je uspio da sačuva svoju mrežu. Između ostalog, nesavladan je ostao i prije nekoliko dana protiv Radničkog iz Kragujevca, što bi moglo da utiče na borbu za opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala.

Balević je prošle sezone branio na 24 utakmice Napretka iz Kruševca, a još jednu sezonu ranije upisao je tri utakmice na golu. Iako će tek u avgustu proslaviti 19. rođendan, talentovani golman ima više od dvije godine iskustva u seniorskom fudbalu i čak 54 meča na golu prvog tima Napretka iz Kruševca.

Očekuje se da njegovi nastupi u seniorskom fudbalu budu "nagrađeni" pozivom u omladinsku reprezentaciju Srbije koju čeka Evropsko prvenstvo u Velsu. Izabranici selektora Gordana Petrića imaće velike ambicije na tom turniru, a Balević se u prethodnom periodu za mjesto među stativama borio sa Vukom Draškićem koji bi uskoro mogao da mu bude saigrač. Barem na papiru, ako Zvezda ustupi Lazara Balevića ekipi OFK Beograda.

Tuča fudbalera na Zvezda - Vojvodina
Izvor: Arena 1 Premium

FK Crvena zvezda FK Napredak Kruševac

