Crvena zvezda dovodi mladog golmana Napretka

Crvena zvezda će dovesti Lazara Balevića, talentovanog golmana koji je sa Napretkom iz Kruševca ispao iz lige.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Napredak iz Kruševca seli se u Prvu ligu Srbije na kraju tekuće sezone, ali talentovani golman Lazar Balević (18) neće krenuti tim putem, već će ostati u Superligi! Po svemu sudeći, najbolji mladi čuvar mreže u elitnom rangu srpskog fudbala ove sezone pojačaće Crvenu zvezdu i nakon toga će biti pitanje samo čiji će gol braniti u narednoj takmičarskoj godini.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Crvena zvezda će angažovati momka rođenog u Kruševcu, a zatim odlučiti o narednim koracima u njegovoj karijeri. Opcija je da bude rezervni čuvar crveno-bijelih u narednoj godini ili da šansu za veću ulogu dobije na golu OFK Beograda - ukoliko "Romantičari" tokom ljeta prodaju crnogorskog reprezentativca Balšu Popovića koji je bio odličan među stativama u posljednjih nekoliko mjeseci.

Sa druge strane, Balević je bio možda i jedina svetla tačka u veoma tmurnoj sezoni Kruševljana. Omladinski reprezentativac Srbije branio je gol Napretka na 27 mečeva i pet puta je uspio da sačuva svoju mrežu. Između ostalog, nesavladan je ostao i prije nekoliko dana protiv Radničkog iz Kragujevca, što bi moglo da utiče na borbu za opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala.

Balević je prošle sezone branio na 24 utakmice Napretka iz Kruševca, a još jednu sezonu ranije upisao je tri utakmice na golu. Iako će tek u avgustu proslaviti 19. rođendan, talentovani golman ima više od dvije godine iskustva u seniorskom fudbalu i čak 54 meča na golu prvog tima Napretka iz Kruševca.

Očekuje se da njegovi nastupi u seniorskom fudbalu budu "nagrađeni" pozivom u omladinsku reprezentaciju Srbije koju čeka Evropsko prvenstvo u Velsu. Izabranici selektora Gordana Petrića imaće velike ambicije na tom turniru, a Balević se u prethodnom periodu za mjesto među stativama borio sa Vukom Draškićem koji bi uskoro mogao da mu bude saigrač. Barem na papiru, ako Zvezda ustupi Lazara Balevića ekipi OFK Beograda.

