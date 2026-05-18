Zvezdan Mitrović odgovorio Crvenoj zvezdi: "Rekao sam ono što svi znamo i što je očigledno"

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović imao je odgovor na saopštenje srpskog tima posle meča u ABA ligi.

Crvena zvezda izbacila je Cedevita Olimpiju u "majstorici" četvrtfinala ABA lige. Poslije tog meča je izjava trenera slovenačke ekipe Zvezdana Mitrovića izazvala buru pošto je rekao da je "ovaj meč poraz sporta". Aludirajući na razliku u izvedenim slobodnim bacanjima (35-15 u korist srpskog tima).

Uslijedilo je saopštenje i odgovor crveno-bijelih koji su zahtijevali objašnjenje te izjave i naveli određene situacije sa utakmice, uz poruku da je trebalo da bude 50, ne 35 penala. Sada je šef struke Cedevita Olimpije ponovo pričao o toj temi.

"Ne želim da širim priču. Rekao sam ono što znamo svi i što je očigledno. Ove gluposti me ne zanimaju, ali stojim iza svojih riječi. Možemo da budemo ponosni na ono što smo pokazali. Bili smo dostojan rival, ponekad i bolji od vrlo jake Zvezde, uprkos problemima sa povredama. I dan danas me boli četvrtfinale Evrokupa protiv Burga, jedan koš... Moglo je da se okrene i na drugu stranu, tako se osvajaju trofeji", poručio je Mitrović za slovenački "Sport klub".

