KK Crvena zvezda se oglasila saopštenjem poslije izjave Zvezdana Mitrovića kako je treći meč četvrtfinala ABA lige bio "poraz sporta".

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

KK Crvena zvezda se u ponoć oglasila saopštenjem povodom izjave za medije trenera Cedevita Olimpije Zvezdana Mitrovića u kojoj je treću utakmicu četvrfinala ABA lige nazvao "porazom sporta". "Zašto je naša zaslužena pobjeda poraz sporta", zapitala se Crvena zvezda u saopštenju koje prenosimo u cijelosti.

"KK Crvena zvezda Meridianbet plasirao se u polufinale ABA lige – potpuno zasluženo nakon majstorice koja je u petak odigrana u Beogradu. Međutim, izjavu nakon meča trenera gostujuće ekipe, koja naš trijumf i plasman u polufinale pokušava da umanji konstatacijom „ da je ovo bio poraz sporta…“ smatramo krajnje neprimjerenom, i što je najvažnije kao takva ne odgovara istini i dešavanjima na terenu!

Vjerujemo da su svi gledaoci u dvorani, i pored malih ekrana vidjeli i način na koji su košarkaši Cedevita Olimpije igrali drugu utakmicu u Ljubljani, često i preko granice faula za koje nisu bili sankcionisani (nakon koje smo sportski čestitali protivniku bez ikakvog pominjanja sudija).

Na identičan način su odigrali i treću u Beogradu, na kojoj je našem timu trebalo bude dosuđeno najmanje 50 slobodnih bacanja, umjesto 35! Želimo da vjerujemo da ovakve izjave, koje zapravo predstavljaju poraz sporta, a ne dešavanja na terenu po kojima je naš tim trebalo da okonča ovu seriju još u Ljubljani, nisu priprema „terena“ za ono što očekuje naš tim u nastavku takmičenja, i očigledno stvaranje atmosfere u kojoj našem timu neće biti omogućeni ravnopravni uslovi za igru…", navodi se u saopštenju KK Crvena zvezda.

Šta je rekao Zvezdan Mitrović?

Vidi opis Crvena zvezda se hitno oglasila u ponoć: "Zašto je naša zaslužena pobjeda poraz sporta?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nakon poraza svog tima u trećoj utakmici četvrtfinala ABA lige iskusni crnogorski stručnjak je nakon utakmice rekao da je ova utakmica "poraz sporta" i da je to vidio svako ko je želio.

"Drago mi je što smo završili ovu seriju i moja ekipa i ja kao gospoda sa dobrom košarkom. Ovo ostalo neka se gleda i raspravlja niti imam snage niti volje da komentarišem ništa više. Ovo nije poraz, ovo je velika pobjeda za mene i za naš tim. Ko ima oči, vidio je šta se danas dešavalo na terenu, ovo je bio poraz sporta. Čestitao sam momcima kao da su osvojili trofej. Za mene su šampioni i veoma sam ponosan na njih. Pokazali su sjajnu igru, bilo je fantastično. Sezonu završavamo kao najveća gospoda, uživao sam u ovoj utakmici", rekao je trener Cedevita Olimpije.