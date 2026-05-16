logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda se hitno oglasila u ponoć: "Zašto je naša zaslužena pobjeda poraz sporta?"

Crvena zvezda se hitno oglasila u ponoć: "Zašto je naša zaslužena pobjeda poraz sporta?"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

KK Crvena zvezda se oglasila saopštenjem poslije izjave Zvezdana Mitrovića kako je treći meč četvrtfinala ABA lige bio "poraz sporta".

Zvezda odgovorila na izjavu ZVezdana Mitrovića Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

KK Crvena zvezda se u ponoć oglasila saopštenjem povodom izjave za medije trenera Cedevita Olimpije Zvezdana Mitrovića u kojoj je treću utakmicu četvrfinala ABA lige nazvao "porazom sporta". "Zašto je naša zaslužena pobjeda poraz sporta", zapitala se Crvena zvezda u saopštenju koje prenosimo u cijelosti. 

"KK Crvena zvezda Meridianbet plasirao se u polufinale ABA lige – potpuno zasluženo nakon majstorice koja je u petak odigrana u Beogradu. Međutim, izjavu nakon meča trenera gostujuće ekipe, koja naš trijumf i plasman u polufinale pokušava da umanji konstatacijom „ da je ovo bio poraz sporta…“ smatramo krajnje neprimjerenom, i što je najvažnije kao takva ne odgovara istini i dešavanjima na terenu!

Vjerujemo da su svi gledaoci u dvorani, i pored malih ekrana vidjeli i način na koji su košarkaši Cedevita Olimpije igrali drugu utakmicu u Ljubljani, često i preko granice faula za koje nisu bili sankcionisani (nakon koje smo sportski čestitali protivniku bez ikakvog pominjanja sudija).

Na identičan način su odigrali i treću u Beogradu, na kojoj je našem timu trebalo bude dosuđeno najmanje 50 slobodnih bacanja, umjesto 35! Želimo da vjerujemo da ovakve izjave, koje zapravo predstavljaju poraz sporta, a ne dešavanja na terenu po kojima je naš tim trebalo da okonča ovu seriju još u Ljubljani, nisu priprema „terena“ za ono što očekuje naš tim u nastavku takmičenja, i očigledno stvaranje atmosfere u kojoj našem timu neće biti omogućeni ravnopravni uslovi za igru…", navodi se u saopštenju KK Crvena zvezda. 

Šta je rekao Zvezdan Mitrović?

Nakon poraza svog tima u trećoj utakmici četvrtfinala ABA lige iskusni crnogorski stručnjak je nakon utakmice rekao da je ova utakmica "poraz sporta" i da je to vidio svako ko je želio.

"Drago mi je što smo završili ovu seriju i moja ekipa i ja kao gospoda sa dobrom košarkom. Ovo ostalo neka se gleda i raspravlja niti imam snage niti volje da komentarišem ništa više. Ovo nije poraz, ovo je velika pobjeda za mene i za naš tim. Ko ima oči, vidio je šta se danas dešavalo na terenu, ovo je bio poraz sporta. Čestitao sam momcima kao da su osvojili trofej. Za mene su šampioni i veoma sam ponosan na njih. Pokazali su sjajnu igru, bilo je fantastično. Sezonu završavamo kao najveća gospoda, uživao sam u ovoj utakmici", rekao je trener Cedevita Olimpije. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC