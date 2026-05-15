"Nadam se da će bar neko od njih igrati": Sašu Obradovića boli glava zbog povreda pred polufinale sa Partizanom

Saša Obradović je istakao da njegov tim ima mngoo problema sa povredama i da se nada da će mu se bar neko od igrača oporaviti za mečeve sa Partizanom.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je savladala Cedvita Olimpiju u trećoj utakmici finala 95:86 poslije mnogo muke i tako se plasirala u polufinale ABA lige, a poslije utakmice Saša Obradović je pre svega pričao o zdravstvenom biltenu.

Bio je na ovom meču bez Nikole Đurišića koji nema pravo nastupa u ABA ligi, ali i povrijeđenih Ebuke Izundua, Stefana Miljenovića i Kodija Milera-Mekintajera.

"Kodi nije trenirao s nama, Izundu je bolje svakog dana, ali još ne znamo hoće li moći da igra. Nadam se da će se bar neko od njih trojice oporaviti. Čekamo i doktore, više ćemo znati sutra. Vidjelo se da igramo pod pritiskom, ali uspjeli smo i veoma sam srećan što smo prošli u polufinale", rekao je Saša Obravoić poslije meča.

Istakao je posebno da je problem u nedostatku plejmejkera u timu. Sada su na mjestu organizatora igre Džared Batler i Tajson Karter koji su ipak mnogo više dvojke.

"Nedostaje nam stožer tima Kodi Miler-Mekintajer, a glavni plejmejker nam je momak koji nije mnogo igrao pleja u karijeri, pritom je proveo četiri mjeseca prikovan za krevet. Zato je i normalno da ima i grčeve u ovakvim situacijama, ali odigrao je dobru odbranu u važnim trenucima. Oscilacije su prisutne tokom cijele sezone, to nas prati, ali uspjeli smo da pobedimo zahvaljujući organizovanoj igri, bilo je mnogo asistencija, to potvrđuje i statistika, i bili smo dobri u skoku", završio je on.