logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nadam se da će bar neko od njih igrati": Sašu Obradovića boli glava zbog povreda pred polufinale sa Partizanom

"Nadam se da će bar neko od njih igrati": Sašu Obradovića boli glava zbog povreda pred polufinale sa Partizanom

Autor Nikola Lalović
0

Saša Obradović je istakao da njegov tim ima mngoo problema sa povredama i da se nada da će mu se bar neko od igrača oporaviti za mečeve sa Partizanom.

Zvezda sa mnogo povrijeđenih igrača pred Partizan Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je savladala Cedvita Olimpiju u trećoj utakmici finala 95:86 poslije mnogo muke i tako se plasirala u polufinale ABA lige, a poslije utakmice Saša Obradović je pre svega pričao o zdravstvenom biltenu.

Bio je na ovom meču bez Nikole Đurišića koji nema pravo nastupa u ABA ligi, ali i povrijeđenih Ebuke Izundua, Stefana Miljenovića i Kodija Milera-Mekintajera.

"Kodi nije trenirao s nama, Izundu je bolje svakog dana, ali još ne znamo hoće li moći da igra. Nadam se da će se bar neko od njih trojice oporaviti. Čekamo i doktore, više ćemo znati sutra. Vidjelo se da igramo pod pritiskom, ali uspjeli smo i veoma sam srećan što smo prošli u polufinale", rekao je Saša Obravoić poslije meča. 

Istakao je posebno da je problem u nedostatku plejmejkera u timu. Sada su na mjestu organizatora igre Džared Batler i Tajson Karter koji su ipak mnogo više dvojke. 

"Nedostaje nam stožer tima Kodi Miler-Mekintajer, a glavni plejmejker nam je momak koji nije mnogo igrao pleja u karijeri, pritom je proveo četiri mjeseca prikovan za krevet. Zato je i normalno da ima i grčeve u ovakvim situacijama, ali odigrao je dobru odbranu u važnim trenucima. Oscilacije su prisutne tokom cijele sezone, to nas prati, ali uspjeli smo da pobedimo zahvaljujući organizovanoj igri, bilo je mnogo asistencija, to potvrđuje i statistika, i bili smo dobri u skoku", završio je on.

Tagovi

KK Crvena zvezda Saša Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC