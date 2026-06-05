Mudro ćute o Saši Obradoviću: Sprema se presedan u Evroligi, ovo zanima Zvezdu i Partizan

Hapoel Jerusalim podnio je zahtjev za vajld-kard Evrolige, ali još uvijek ne žele ništa da otkrivaju o potencijalnom dolasku Saše Obradovića.

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Crvene zvezde, a sada funkcioner Hapoela iz Jerusalima Gal Mekel otkrio je da izraelski tim želi u Evroligu i da su već aplicirali za vajld-kard. Proteklih dana se intenzivno piše o doskorašnjem treneru crveno-bijelih Saši Obradoviću, ali je Izraelac ostao "zakopčan" na ovu temu.

Hapoel Jurusalim nije uspio da obezbijedi plasman u elitu preko Evrokupa, pa su se okrenuli drugoj strategiji. Oni su među kandidatima koji žele stalni status članova u Evroligi i već su ušli u pregovore.

"Podnijeli smo zahtjev za dvogodišnju vajld-kartu (specijalnu pozivnicu). Naš glavni cilj je da postanemo stalni članovi Evrolige i da dobijemo franšiznu licencu. U tom procesu smo već nekoliko godina. Posljednjih mjeseci Evroliga ide u dobrom pravcu, sa jasnom vizijom, transparentnošću i jasnim planom za naredne godine. Postoji mnogo nade za klubove koji trenutno nisu akcionari lige", rekao je Mekel.

Prema njegovim riječima, još pet klubova će postati akcionari i dobiti status franšize, a među kandidatima su beogradski rivali Crvena zvezda i Partizan.

Izvor: MN PRESS

"Pravac razvoja je proširenje na 24 tima u naredne dvije ili tri godine. Za nas je glavna vijest to što će biti mjesta za još pet klubova koji će postati akcionari lige i dobiti status franšize. Tome težimo. Već dugo intenzivno radimo na tome iza kulisa. To nije nešto što se dešava preko noći, ali to je naš krajnji cilj. Kao dio toga, želimo što prije da zakoračimo u Evroligu. Nažalost, ove sezone nismo uspjeli da se plasiramo u Evroligu osvajanjem Evrokupa, ali vidimo mogućnost da to ostvarimo putem vajld-karte. Zato smo i podnijeli prijavu."

Najveća pripreka je situacija u Izraelu. "Neizvjesnost zbog bezbjednosne situacije nam ne ide u prilog. Ako se u naredne dvije nedjelje postigne dogovor, naše šanse će biti veoma velike; ako ne, biće manje. Bursa je odustala od svoje mogućnosti, Monako je pod velikim znakom pitanja i ne izgleda da će biti dio toga. Glavni kandidati smo mi i Bešiktaš. Nadamo se najboljem. Činjenica da izraelski klubovi ne igraju domaće utakmice kod kuće otežava dodavanje još jednog izraelskog tima u Evroligu. Dajemo sve od sebe i nadamo se da će se i stvari sa Makabijem riješiti. Naš glavni cilj je da postanemo stalni član. Pred nama je prozor prilike od dvije do tri godine i iskoristićemo ga maksimalno."

Kako do stalne licence? "Postoji mnogo parametara. Franšizna licenca koštaće desetine miliona evra, između 50 i 85 miliona. U obzir ulaze tržište, navijačka baza, potencijal, prihodi, a prije svega kvalitet vlasnika i vlasničke strukture. Evroliga traži vlasnike koji će joj donijeti vrijednost i koji mogu dugoročno da budu dio projekta. U tom pogledu imamo mnogo toga da ponudimo."

"Još ništa nismo propustili. Željeli smo da se ove godine plasiramo preko Evrokupa, ali poenta nije da se pojavimo u Evroligi na jednu sezonu pa da se vratimo u Evrokup. Želimo da se tamo trajno učvrstimo i dobijemo status franšize. Imamo mnogo toga da ponudimo."

Džonatan Alon još uvijek nije smijenjen, ali uveliko se priča o dolasku Saše Obradovića. Ipak, Izraelac je oprezno odgovorio na ključno pitanje.

"Neću ulaziti u lična pitanja, niti previše govoriti o sljedećoj sezoni. Stojimo iza Džonatana, stručnog štaba i ekipe. Imamo tim koji je pokazao da može da pobijedi svakoga i bilo gdje. Posljednjih mjeseci, od eliminacije iz Evrokupa, radimo, učimo i analiziramo šta smo uradili dobro, a gdje smo pogriješili. Pripremamo velike odluke za narednu sezonu", zaključio je Mekel.