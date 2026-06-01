Saša Obradović dogovorio platu u novom klubu i dovodi bivšeg pleja Partizana

Doskorašnji trener Crvene zvezde preuzeće Hapoel Jerusalim za 700.000 dolara godišnje plate. Potpisaće na dvije godine i već se zna ko dolazi sa njim.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović već je dogovorio sve detalje saradnje sa Hapoel Jerusalem za narednu sezonu, uključujući platu (700.000 dolara), budžet za igrače i broj pomoćnih trenera, objavio je izraelski portal "Ynet". Jedna od želja srpskog trenera je i zvijezda Hapoel Tel Aviva, Jam Madar, bivši plejmejker Partizana.

"Revolucija u Hapoelu iz Jerusalima je na pomolu. Srpski trener Saša Obradović (57), koji je ove nedjelje napustio Crvenu zvezdu, dogovorio je uslove za naredne dvije godine sa klubom iz Jerusalima. Prema saznanjima našeg portala, Hapoel Jerusalem je stupio u kontakt sa srpskim stručnjakom čim je u klubu postalo jasno da ne planira da ostane u Crvenoj zvezdi još jednu sezonu. Tada mu je ponuđen ugovor koji je teško mogao da odbije - plata od oko 700.000 dolara po sezoni", navedeno je.

Sa njim dolazi i bivši plej Partizana

Dogovoreni budžet za igrače biće značajno veći nego ove sezone, sa očiglednim akcentom na dolasku Jama Madara (25), za koga je navodno spreman ugovor na tri godine sa platom većom od milion dolara po sezoni.

Organizator igre pregovarao je u prethodnom periodu i o svom odlasku na koledž, ali bi taj transfer mogao da bude zaustavljen uvođenjem novih NCAA pravila o plaćanju profesionalaca.

Ako bi prešao u Hapoel Jerusalim, Madar bi poslije dvije godine napustio Hapoel Tel Aviv i zamijenio dres dva izraelska kluba. Prethodno je igrao za Fenerbahče, a afirmisao se u Partizanu pod vođstvom Željka Obradovića od 2021. do 2023. Ponikao je u Hapoelu iz Tel Aviva.

Obradović dovodi i saradnika iz Zvezde

Prema izvorima iz evropske košarke, Obradović je praktično već počeo da sklapa tim za narednu sezonu, a Madar je jedan od igrača koje bi rado video pod svojim vođstvom.

Dvije strane su usaglasile sve uslove saradnje, uključujući i stručni štab. Obradović će imati trojicu pomoćnika, od kojih će jednog dovesti sa sobom, a najvjerovatnije će to biti Boris Pete, sa kojim je sarađivao u Crvenoj zvezdi

Šta će igrati Hapoel sljedeće sezone?

Ove sezone, Hapoel je stigao do četvrtfinala Evrokupa i u njemu izgubio od Turk Telekoma. Očekuje se da i sljedeće sezone nastupa u drugom po snazi takmičenju, kao jedini predstavnik Izraela.

Zanimljivo je to da je Hapoel ove sezone bio eliminisan u Beogradu, u meču protiv turskog tima trojkom Kajla Olmena, koga mnogi dovode u vezu sa Partizanom ovog proleća.

