logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sutkinja "pogurala" Žoaa Fonseku u četvrtfinale: Kasper Rud žestoko pokraden na Rolan Garosu

Sutkinja "pogurala" Žoaa Fonseku u četvrtfinale: Kasper Rud žestoko pokraden na Rolan Garosu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Žoao Fonseka pobedio je Kaspera Ruda na Rolan Garosu posle užasne odluke sudije Luize Azemar Engzel...

fonseka izbacio ruda poslije skandalozne odluke sudije Izvor: VIRGINIE LEFOUR / Belga Press / Profimedia

Žoao Fonseka prošao je u četvrtfinale Rolan Garosa. Poslije pobjede u pet setova protiv Novaka Đokovića uspio je da izbaci i Kaspera Ruda poslije skoro četiri sata igre - 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2.

Velika pobjeda supertanentovanog Brazilca, ali je do nje došao uz veliku pomoć sudije. I to je detalj o kom se najviše priča. Nije njegova krivica, već je Šveđanka Luiza Azemar Engzel donijela skandaloznu odluku u završnici drugog seta.

Tada je neko sa tribina viknuo "aut". Rud je prekinuo poen misleći da je to uzviknuo linijski sudija. Pošto to nije bio slučaj Šveđanka je sišla da pogleda trag i pokazala je da je lopta bila u terenu. Međutim, tada se pojavio usporen snimak i na njemu se vidjelo da je navijač bio u pravu i da je bio baš veliki aut. Linijski sudija nije to vidio, ali ni ona.

Da stvari budu mnogo gore, da je ona vidjela pravi trag Rud bi osvojio drugi set. Dakle, izjednačio bi u setovima i ko zna šta bi bilo da je recimo Norvežanin bio taj koji je vodio sa 2:1 u setovima pošto je dobio treći set. Ta odluka izazvala je mnogo polemike i napravila haos u svijetu tenisa.

Legendarni Džim Kurijer radio je prenos tog meča i žestoko je napao organizatore Rolan Garosa. Taj turnir je jedini koji "čuva tradiciju" i drži linijske sudije, a ne kompjuter za donošenje odluka. Poslije ovog skandala bi Ameli Morezmo i Francuzi morali dobro da razmisle šta će da bude dogodine...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde
Izvor: arena 4 premium
Izvor: arena 4 premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rolan Garos Žoao Fonseka Kasper Rud Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC