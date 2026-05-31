"Otac te gleda i smiješi se": Novak Đoković komentarom na Instagramu pokazao da je najveći ikad

Nakon što je Zakari Svajda obezbijedio plasman u četvrto kolo Rolan Garosa, javio mu se Novak Đoković.

Izvor: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Američki teniser Zakari Svajda pobijedio je na trećem uzastopnom meču na Rolan Garosu, pa se već sada može reći da je u Parizu napravio najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri. Talentovani igrač češkog porijekla imaće priliku da dodatno pomjera granice, a motivacija će mu biti i dirljiva poruka koju mu je poslao Novak Đoković.

Najbolji teniser svih vremena završio je takmičenje na drugom grend slemu sezone ranije nego što je planirao, ali ga ni to nije spriječilo da pokaže koliki je čovjek. Dok je mladi Zakari Svajda slavio prolaz u četvrto kolo, Novak mu je napisao baš ono što želi da čuje.

"Čestitam, Zak. Zaslužio si. Tvoj tata te gleda sa osmijehom", napisao je Novak Đoković talentovanom teniseru koji je prethodne godine ostao bez oca. Zbog toga mladi Svajda sve pobjede posvećuje tati, a ona ostvarena u subotu posebno je bitna jer je na taj dan rođen njegov otac.

The most generous heart ❤️ No matter what he's dealing with he always shows up for otherspic.twitter.com/Qe2Bn9vvW6 — SuzieQ (@egrrrrl8446)May 30, 2026

"Hvala ti, Nole", odgovorio je Zakari Svajda najvećem teniseru svih vremena. Gostujući u studiju televizijske mreže koja prenosi Rolan Garos, mladi američki igrač pričao je o tome koliko mu je ovaj trijumf važan. "Ukupno gledano, osjećam se dobro. Današnji meč je bio poseban, atmosfera je bila nevjerovatna, bilo je mnogo emotivno. danas je rođendan mom tati, izgubio sam ga prošle godine. To je sve o čemu sam razmišljao tokom meča. On mi je govorio da uživam kad god sam na terenu i da vjerujem u sebe", ispričao je Zakari Svajda.

After losing his father last year, Zach Svajda advanced to the fourth round in his Roland-Garros debut.



It's his dad's birthday today ❤️pic.twitter.com/PJuphlgK2E — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS)May 30, 2026

Američki teniser češkog porijekla igra veoma dobro na Rolan Garosu i već je nanizao tri pobjede, što je njegov najbolji učinak u glavnom žrijebu grend slema. Zakari Svajda je u prvoj rundi bio bolji od Alekseja Popirina (3:1), u drugoj od Adma Voltona (3:1), a u trećem kolu eliminisao je 25. nosioca Franciska Serundola (3:2). Naredni protivnik biće mu Flavio Koboli, 10. nosilac na turniru.