Luis Enrike piše istoriju evropskog fudbala: Samo jedan trener ima više Liga šampiona od njega

Luis Enrike je treći put u karijeri osvojio Ligu šampiona

Španski trener Luis Enrike (56) vodio je Pari Sen Žermen do pobjede protiv Arsenala u finalu Lige šampiona, čime je drugi put uzastopno donio Parižanima pehar prvaka Evrope. To je njegova treća titula u karijeri, jer je prvu osvojio 2015. sa Barselonom i to je i dalje posljednja evro-titula Katalonaca.

Ovako izgleda vrh liste najuspješnijih trenera u Ligi šampiona, kojom dominira "don" Karlo Anćeloti, sa čak pet titula - dvije sa Milanom i tri sa Realom.

Karlo Anćeloti - 5 (2003, 2007. sa Milanom 2014, 2022. i 2024. sa Realom) Bob Pejzli - 3 (1977, 1978, 1981 - sve sa Liverpulom) Zinedin Zidan - 3 (2016, 2017, 2018 - sve sa Realom) Pep Gvardiola - 3 (2009, 2011. sa Barselonom, 2023. sa Mančester sitijem) Luis Enrike - 3 (2015. sa Barselonom, 2025, 2026, sa PSŽ-om)

Ovu listu nastavljaju treneri sa po dvije titule, među kojima su Žoze Murinjo, Jup Hajnkes, Aleks Ferguson, Visente del Boske, Otmar Hicfild, Arigo Saki, Ernst Hapel, Migel Munjoz, Bela Gutman...

Najnapetiji Enrikeov trijumf do sada

U subotnjem finalu na stadionu "Puškaš arena" u Budimpešti, PSŽ je osvojio titulu prvaka Evrope boljim izvođenjem jedanesteraca. Poslije "tvrde" utakmice, u kojoj je engleski šampion čuvao svoj gol i nije previše razmišljao o napadu, tragičar je postao štoper Gabrijel Magalješ, jer je promašio penal odluke u petoj seriji jedanaesteraca.

Svoju prvu titulu, 2015, Enrike je ostvario pobjedom 3:1 na Olimpijskom stadionu u Berlinu protiv Juventusa, najčešćeg gubitnika finala Lige šampiona u novijoj istoriji. Deset godina kasnije, na minhenskoj "Alijanc areni", Enrikeov PSŽ je pregazio Inter prošlog maja i spektakularno pobijedio 5:0.

Ove budimpeštanske noći, PSŽ je morao da odiga napetih 120 minuta fudbala protiv defanzivnog protivnika koji je odugovlačio vrijeme i "ubijao" finale, a onda je odluka pala "sa kreča". I opet je slavio Luis Enrike.