Arsenal morao da slavi u najtežem trenutku: Pravo sa finala Lige šampiona na paradu u Londonu

Nije bilo lako fudbalerima Arsenala da slave poslije poraza u finalu Lige šampiona, ali jesu dobili proslavu titule Premijer lige za pamćenje.

Izvor: X - screenshot

Dan posle bolnog poraza u finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, fudbaleri Arsenala učestvovali su u šampionskoj paradi u Londonu. Desetine hiljada navijača slavilo je osvajanje titule Premijer lige poslije 22 godine, slabili su i igrači u otvorenom autobusu, ali nije potrebno naglašavati da su emocije bile pomiješane.

Manje od 20 sati prije toga, Arsenal je izgubio u utakmici za titulu prvaka Evrope na penale, promašajem Gabrijela Magaljaeša u posljednjoj, petoj seriji.

Menadžer ekipe Mikel Arteta iznio je pehar sa stadiona zajedno sa kapitenom Martinom Odegardom, Deklan Rajs je sa vrha autobusa "dirigovao", tragičar finala LŠ Gabrijel je nosio crni kačket i naočare za sunce, pokušavajući da tugu pretvori u radost. Pogledajte paradu:

"Ogromno razočaranje zbog poraza u Budimpešti prijetilo je da pokvari slavljeničku atmosferu, ali to se nije dogodilo, jer je na ulicama glavnog grada vladala euforija", piše "Dejli mejl" u izveštaju sa šampionske parade.

Poslije teške noći i brzog povratka kući, igrači Arsenala i njihovi navijači trudili su se da zaborave taj neuspjeh i da slave titulu koju su zvanično osvojili prije 12 dana.

PSŽ Arsenal penali u finalu Lige šampiona

