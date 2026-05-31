Prvi trofej Kupa BiH za rukometaše Konjuha

Prvi trofej Kupa BiH za rukometaše Konjuha

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Rukometni klub Konjuh je pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine, prvi put u klupskoj istoriji!

U uzbudljivom finalu u Živinicama, domaći tim je savladao Gradačac rezultatom 31:28 (18:14).

Prvih 20 minuta susreta igralo se gol za gol, da bi do odlaska na odmor rukometaši Konjuha uspjeli da stignu do „plus četiri“ prvenstveno zahvaljujući odličnim odbranama Dime Veremčuka - 18:14.

Ipak u nastavku su izabranici Damira Doborca, koji je i aktuelni selektor BiH, uspjeli da naprave preokret do sredine drugog dijela, a onda se Konjuh ponovo probudio.

Tačnije fantastični Dušan Živanov, koji je sa ukupno devet golova bio najzaslužniji za pobjedu i osvojeni trofej.

Dobru partiju kod domaćina pružio je Nermin Smajić sa sedam golova, dok je najefikasniji u gradačačkom taboru bio Marko Pandžić sa 10 pogodaka.

Podsjetimo, Konjuh je u polufinalu bio bolji od šampiona Izviđača (32:31), dok je Gradačac nadigrao dobojsku Slogu (35:34).

