Ma, kakva Liga šampiona: Nikola Jokić se vratio kući, nazdravljao pivom pobjede svojih konja

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Nikola Jokić na hipodromu u Somboru gledao pobjede svojih grla.

Nikola Jokić u Somboru je u nedjelju uživao u pobjedi svojih grla na kasačkim trkama na gradskom hipodromu. Snimljen je kako aplaudira i slavi dan nakon što je gledao finale Lige šampiona Arsenal - PSŽ u Budimpešti iz lože stadiona "Puškaš arena".

Najbolji košarkaš svijeta uživa ovog proljeća i puni baterije na početku svog dugog odmora, započetog još 1. maja ranom eliminacijom iz plej-ofa od Minesote. Nikola će uživati i narednih nedjelja, ali će se i odazvati reprezentaciji Srbije, da bi joj pomogao da se kvalifikuje za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

"Nikola Jokić bi trebalo da bude na oba prozora u julu i avgustu", potvrdio je ovog proleća selektor Dušan Alimpijević.

Srbiju očekuju utakmice protiv Švajcarske u gostima 2. jula i protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu 5. jula, a poslije toga od 28. i početak druge kvalifikacione faze, u kojoj će proći ukupno 12 timova iz četiri grupe od po šest ekipa.

