Bogoljub Marković o Nikoli Jokiću: "Poređenje s njim je gubljenje vremena, on je jedan u milion"

Perspektivni srpski košarkaš Bogoljub Marković moraće da propusti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo zbog obaveza u Ljetnjoj ligi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

MVP ABA lige Bogoljub Marković odigrao je sezonu karijere u Megi, a sada ga čekaju obaveze u Americi. Prošle godine je izabran kao 47. pik na NBA draftu, a ovog ljeta će nastupati u Ljetnjoj ligi. Zbog obaveza "preko bare" pod znakom pitanja je za julski i avgustovski prozor u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević mu je ukazao povjerenje odmah po dolasku na klupu "orlova" i dao mu značajnu minutažu, a perspektivni as mu je na tome zahvalan. Nema dileme da je Boguljub budućnost srpske reprezentacije i neko ko je biti projektovan u lidera nove generacije.

"Mnogo mi je bilo drago da radim sa Alimpijevićem. On je takav trener da ga ne zanima što sam bio najmlađi. To je rezultiralo time da prvu utakmicu odigram dobro, ali koji god iskorak da sam napravio, mi smo izgubili. Mnogo mi je žao zbog tog poraza protiv Turske u Beogradu. Gledam samo šta sam ja mogao bolje - da li skok na kraju, da li nešto u odbrani. Ali imam 20 godina i to je valjda neki proces koji moram da prođem. Jedva čekam ponovo da igram za reprezentaciju - i da ovog puta dobijamo utakmice", rekao je Marković u intervjuu za "Meridan sport".

Marković je 2025. godine izabran kao 47. pik na NBA Draftu, a birali su ga Milvoki Baksi. Za njega je to veliko iskustvo i ima najveće ambicije na putu ka najjačoj košarkaškoj ligi.

"Bilo je stresno. Skoro niko nije znao gd-e će završiti. To možda znaju prvih deset pikova, eventualno još neko ako ga ekipa baš želi. U drugoj rundi niko ništa ne zna. Dok sam s-edio tamo i čekao, nisam znao kad je došao red na Milvoki da će izabrati mene. Stresno je, ali opet prelijep događaj. Draft je san svakog mladog igrača."

"Plan je bio povratak u Evropu, tako da nisam imao mnogo vremena niti želje da razmišljam o timu i franšizi. Čim sam saznao da se vraćam ovdje, fokus mi je bio na ovoj sezoni. Siguran sam da ću, kad budem otišao tamo, mnogo više vremena posvetiti ne samo tome za koga igram, nego i za šta igram, za koga…"

Spreman je za dokazivanje u Ljetnjoj ligi, ali postoji jedan problem, u tom periodu se igraju i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

"Plan je da u narednim nedjeljama, kad oni budu javili, odem da treniram i igram Ljetnju ligu. To će se poklapati sa reprezentativnim prozorima, ali još nismo pričali o tome. Milvoki igra i neke dodatne ljetnje utakmice u vrijeme prozora, tako da treba da razgovaramo sa njima. Još ne znam kako će sve ispasti."

"Nemam kontakt sa Jokićem"

Da li sebe vidi u NBA ili u evropskoj košarci? "Odavde sam, to je i logično. Evroliga je specifična jer je svaka utakmica bitna. U NBA ima više utakmica, veći zamor, dešavaju se mečevi gdje se ne igra maksimalno ili ne igraju najbolji. Ali NBA je NBA. Kad dođe plej-of i ove polufinalne serije, to je vanzemaljska košarka. To ne može da se poredi ni sa čim."

Često znaju da ga porede sa Nikolom Jokićem, ali on želi da gradi svoj put.

"Nemam kontakt sa njim, ali on je jedan u milion. Porediti njegov talenat sa mojim je gubljenje vremena. On je toliko na drugačijem nivou da mislim da bi mi samo loše donijelo da sad gledam njega i pokušavam da radim stvari koje on radi. Treba da pronađem svoj stil igre i kakav tip igrača mogu da budem tamo."

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Prije Jokića, znali su da ga porede sa legendarnim kapitenom Partizana Novicom Veličkovićem i on mu je mnogo pomogao tokom igranja u Megi.

"Kad sam rastao nisam ga toliko gledao, ali kad je došao u Megu prvi put sam detaljnije gledao njegovu igru. Talenat, šut, dribling, sve to ima, ali meni je najveća stvar bila glava i mentalitet. Pokušavam koliko mogu da iskopiram taj borilački mentalitet, da volim kontakt, da idem na igrača. Kako Nole kaže - da ga ‘ubijem’. I uz sve sate treninga koje mi je pomogao u Megi, moram da kažem - m..a koja on ima su stvarno sjajan primjer", kaže Marković za "Meridian".

