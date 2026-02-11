Mladi košarkaš Mege je najkorisniji igrač ABA lige u prva dva mjeseca 2026.

Košarkaš Mege Bogoljub Marković najbolji je igrač januara i februara u regionalnom takmičenju.

Košarkaš Mege Bogoljub Marković (20) imao je sjajan mesec u ružičastom dresu i zbog toga je dobio laskavo priznanje - postao je MVP za januar i februar, objavila je ABA liga. Košarkaš Mege već duže vremena bilježi sjajne rezultate, a u posljednjih četiri od pet mečeva u regionalnom takmičenju imao je dvocifren učinak u obe tabele.

Mega je, između ostalog, zahvaljujući dobroj igri Bogoljuba Markovića pobijedila u tri od posljednjih pet mečeva. Bila je bolja od Beča (100:98), od Ilirije 86:77 i od Crvene zvezde 107:102. Nije uspjela da slavi protiv Bosne koja je pobijedila 94:83 na domaćem terenu, a poražena je i od Spartaka 94:88. Jedino što je konstantno u svim ovim mečevima bila je igra Bogoljuba Markovića.

Momak iz Užica je protiv Beča postigao 12 poena, imao je i 16 skokova i pet asistencija, ali i tri blokade, dok je iz igre šutirao 50 posto. U duelu sa Bosnom susret je poslije 34 minuta završio sa 16 poena i 11 skokova, dok je Iliriji ubacio 19 i imao je i 13 skokova i četiri asistencije.

Protiv Crvene zvezde je briljirao, ubacio je 29 poena za 35 minuta, šutirao je 50 posto iz igre, 7/12 za dva poena i 2/6 za tri. Imao je i 10 skokova, od kojih je osam bilo u dobrani. Sve to bilo je dovoljno za indeks korisnosti od 41, a ova utakmica poenterski je najbolja u njegovoj karijeri u ABA ligi. Na kraju je Spartaku ubacio 15 poena, ali je broj skokova ograničio na četiri, a imao je i jednu asistenciju.

Marković je prosječno bilježio 18,2 poena, 10,8 skokova, 3,2 asistencije, 1,2 ukradene lopte i indeks korisnosti 27,8 u januaru i februaru, te s pravom nosi titulu najboljeg u ova dva mjeseca.

