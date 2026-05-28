Novak Đoković otkrio do kada će Viktor Troicki biti njegov trener: "Tako smo se dogovorili"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Novak Đoković progovorio je o saradnji sa Viktorom Troickim i o njihovoj saradnji koja će trajati do kraja godine, bar za sada.

djokovic otkrio do kad ce raditi sa troickim Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković iznenadio je mnoge odlukom da pred Rolan Garos angažuje novog trenera. U pitanju je njegov dugogodišnji prijatelj, rival i saigrač Viktor Troicki. Njih dvojica su do sada radili u Dejvis kup reprezentaciji Srbije, a srpski novinari su ga poslije pobjede protiv Valentina Rojera pitali o njihovoj saradnji i koliko će da traje.

"Kada je Viktor u pitanju, dogovor je da radimo do kraja godine. Znači, zajedno smo do kraja godine, pa ćemo onda da vidimo šta dalje", rekao je Đoković.

Nije objasnio tačno kakav je dogovor oko putovanja i turnira na kojima će učestvovati i da li će Viktor da putuje na svaki od njih. Izvjesno je da će da bude sa Novakom i na Vimbldonu. Doduše, još ni sam Đoković nije potvrdio na kojim takmičenjima će da igra do kraja sezone.

"Ne ulazim u to"

Izvor: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

  Troicki je do skoro bio trener Miomira Kecmanovića koji je u Parizu između ostalog rekao "da je šokiran i da je trebalo sa Viktorom da putuje u Pariz". Pitanje o tome dobio je i Novak.

"Kontaktirao sam ga, pričali smo, rekao sam mu šta je iz moje perspektive. Šta je bilo i kako jeste. Na koji način je on to prihvatio i šta je između Miše i Viktora, ne ulazim u to", rekao je Đoković tada.

Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde
