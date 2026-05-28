Nenad Milijaš ostaje trener juniora Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Legendarni igrač Crvene zvezde Nenad Milijaš ostaće na klupi mladog tima i naredne godine.

nenad milijas ostaje trener juniorskog tima crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Crvene zvezde, a sada trener mladog tima Nenad Milijaš (43), ostaće na klupi ekipe i naredne sezone, naveo je Meridian sport. S obzirom na to da je Milijaš imao zapažene rezultate sa timom, postojala je mogućnost odlaska iz ekipe, ali za sada stvari ostaju nepromijenjene.

Milijaš će neometano moći da nastavi planiranje ambicija za narednu sezonu, kako bi mlade adute pripremio za najveće izazove na fudbalskoj sceni. Ujedno, postoji opcija i da Milijaš tokom sezone dobije ponudu za odlazak u neki drugi, seniorski tim, ali kako se navodi, velike su šanse da ostane u klubu.

Nema sumnje da je Milijaš uradio dobar posao na klupi juniorskog tima, pošto je odbranio titulu prvaka Srbije, a veliki broj igrača prešao je i u redove seniorske ekipe. Samim tim, uloga koju bivši kapiten Crvene zvezde ima veća je od same uloge šefa struke.

Priča za medalju; Nemanja majdov
