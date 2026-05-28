Milan Gurović smatra da je sezona Crvene zvezde neuspješna i pričao je o pojedinim odlukama Saše Obradovića.

Crvena zvezda ostala je bez plej-ofa Evrolige, ispala je u polufinalu ABA lige i sada ide u Niš na fajnal-for KLS da napadne trofej. O dešavanjima u crveno-bijelom taboru i samoj sezoni pričao je Milan Gurović koji smatra da je to neuspjeh.

"Onako, turbulentna sa usponima i padovima. Po meni neuspjeh. Neću o budžetu javno, svi znate koliki je. Normalno da mi smeta, ne meni lično. Očekuješ nešto kada se ulože tolika sredstva. Po meni je ekipa bila spremna za fajnal-for, to je moje mišljenje. Stalno se postavlja pitanje, pričam o Upravi Zvezde koja priča da idemo ili ovo ono, pa se ništa ne desi. Treba da se nacrta strategija, da se kaže da dovode tog i tog igrača, da dođu neki bolji igrači. Po meni Nvora i Batler zajedno ne mogu da igraju. Pričam u petorci. Ne mogu, ne igraju odbranu. Napadači su fenomenalni, skidam kapu. Nekad moraš malo i odbranu da igraš", rekao je Gurović u emisiji "Dođi na trojku sa Lukom i Kuzmom" na UNA TV.

Milan Gurović kritikovao Sašu Obradovića: "Ognjena Dobrića krene, vadiš ga u 6. minutu, zašto si iskompleksiran?"

Smatra da je jedan od problema ekipe bila loša igra u defanzivi i nezalaganje pojedinaca.

"Svi mi volimo da poentiramo, možda kroz neki period polako potiskuješ neke defanzivne zadatke koje ti trener nameće. Mora da se igra u oba pravca. Ne moraš da se ubijaš od odbrane, ali treba da budeš pristojan i prisutan", istakao je Gurović i dodao "da su Zvezda i Partizan grobnice za mlade igrače".

Gurović kritikovao Sašu Obradovića

Imao je Gurović kritike na račun Saše Obradovića, na izmjene i rotaciju u ekipi.

"Možda Uprava Zvezde želi i misli da ako obezbijedi 20 vrhunskih igrača, da će nešto da uradi. Pet igrača plus recimo tri, ne može 12 igrača da bude u rotaciji moderne košarke. Nekoga krene, kao Dobrića recimo, pa ga pošalju na klupu jer je 6. minut i tako misli. Zašto si iskompleksiran kao trener? Daj mu da ubaci 30, neka on bude igrač utakmice, ne ti. Ti si zaslužan isto, ali mu daj da ubaci 30. Svi od osam do 10 poena i to je moje remek-djelo. Ajde bre u piiip", završio je Gurović uz osmijeh pošto je izbjegao da opsuje na kraju.

