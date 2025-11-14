logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milan Gurović nahvalio Crvenu zvezdu: "Igraju sjajno, Obradović je sklopio kockice!"

Milan Gurović nahvalio Crvenu zvezdu: "Igraju sjajno, Obradović je sklopio kockice!"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Proslavljeni as Milan Gurović govorio je o situaciji u Crvenoj zvezdi.

Milan Gurović o Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski košarkaš Milan Gurović prokomentarisao je preporod Crvene zvezde od dolaska Saše Obradovića. Crveno-bijeli se nalaze u samom vrhu Evrolige sa skorom 8-3, igraju fantastičnu košarku bez pola tima i sa mnogo više energije nego kada je klupi sedeo Janis Sferopulos. Nekada sjajni šuter osvrnuo se na otkaz koji je dobro grčki stručnjak i usput "pecnuo" Željka Obradovića.

Vjeruje da crveno-bijeli mogu daleko da doguraju ako nastave u ovakvom ritmu. 

"Zvezda igra sjajno, stvarno. Saša Obradović je sklopio kockice, povezao igrače. To je uloga trenera, Zvezda ima 12 fantastičnih igrača i samo je bilo pitanje vremena kada će i ko će uklopiti to sve u cjelinu. Imali su dobar raspored, kod kuće su uglavnom bili i to su maksimalno iskoristili što je za svaku pohvalu. Duga je priča ovo prvenstvo, ali ako ovako nastave mogu daleko da doguraju", rekao je Gurović u razgovoru za B92.sport.

Jedina istina je da navijači vole pobjede, a kada ne ide, smetaju im stranci, stariji igrači, mladi igrači i nije im lako udovoljiti.

"Navijači su... Sad bih rekao nešto. Svako ima svoje mišljenje, ne možeš da im udovoljiš. Neki hoće da vide mlade igrače, a neki hoće pobjede", dodao je Gurović.

Prokomentarisao je odnos stranih i domaćih igrača. 

"Biće toga sve više, tržište tako diktira. Mi nemamo više kapaciteta da guramo mlade igrače. Dejan Davidovac je sad u najboljim godinama, ima da se igra tu još, Kalinić je veteran koji vuče i po mom mišljenju je najbolji igrač Crvene zvezde. Sve će biti manje i manje naših igrača".

Upitan je o otkazu Janisu Sferopulosu, a usput je spomenuo u trenera Partizana Željka Obradovića. 

"Nisam u klubu i ne znam šta se dogodilo, ali znam da je trenerski posao težak i zahtjevan.Dva-tri poraza u tako velikim klubovima i to će vas koštati otkaza, osim ako niste Željko Obradović, naravno. Volim da se našalim, treneri kada dođu kući, odu u neki klub – koferi su spakovani", rekao je Gurović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga Milan Gurović Saša Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC