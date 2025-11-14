Milan Gurović nahvalio Crvenu zvezdu: "Igraju sjajno, Obradović je sklopio kockice!"

Proslavljeni as Milan Gurović govorio je o situaciji u Crvenoj zvezdi.

Legendarni srpski košarkaš Milan Gurović prokomentarisao je preporod Crvene zvezde od dolaska Saše Obradovića. Crveno-bijeli se nalaze u samom vrhu Evrolige sa skorom 8-3, igraju fantastičnu košarku bez pola tima i sa mnogo više energije nego kada je klupi sedeo Janis Sferopulos. Nekada sjajni šuter osvrnuo se na otkaz koji je dobro grčki stručnjak i usput "pecnuo" Željka Obradovića.

Vjeruje da crveno-bijeli mogu daleko da doguraju ako nastave u ovakvom ritmu.

"Zvezda igra sjajno, stvarno. Saša Obradović je sklopio kockice, povezao igrače. To je uloga trenera, Zvezda ima 12 fantastičnih igrača i samo je bilo pitanje vremena kada će i ko će uklopiti to sve u cjelinu. Imali su dobar raspored, kod kuće su uglavnom bili i to su maksimalno iskoristili što je za svaku pohvalu. Duga je priča ovo prvenstvo, ali ako ovako nastave mogu daleko da doguraju", rekao je Gurović u razgovoru za B92.sport.

Jedina istina je da navijači vole pobjede, a kada ne ide, smetaju im stranci, stariji igrači, mladi igrači i nije im lako udovoljiti.

"Navijači su... Sad bih rekao nešto. Svako ima svoje mišljenje, ne možeš da im udovoljiš. Neki hoće da vide mlade igrače, a neki hoće pobjede", dodao je Gurović.

Prokomentarisao je odnos stranih i domaćih igrača.

"Biće toga sve više, tržište tako diktira. Mi nemamo više kapaciteta da guramo mlade igrače. Dejan Davidovac je sad u najboljim godinama, ima da se igra tu još, Kalinić je veteran koji vuče i po mom mišljenju je najbolji igrač Crvene zvezde. Sve će biti manje i manje naših igrača".

Upitan je o otkazu Janisu Sferopulosu, a usput je spomenuo u trenera Partizana Željka Obradovića.

"Nisam u klubu i ne znam šta se dogodilo, ali znam da je trenerski posao težak i zahtjevan.Dva-tri poraza u tako velikim klubovima i to će vas koštati otkaza, osim ako niste Željko Obradović, naravno. Volim da se našalim, treneri kada dođu kući, odu u neki klub – koferi su spakovani", rekao je Gurović.

