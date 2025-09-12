"Lično znam da atmosfera nije bila sjajna": Milan Gurović kaže da je potez Svetislava Pešića "sulud"

Legendarni as Milan Gurović pokušao je da pronađe razloge neuspjeha "orlova" na Eurobasketu.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski košarkaš Milan Gurović prokomentarisao je debakl "orlova" na Eurobasketu. Izabranici Svetislava Pešića su eliminisani u osmini finala od Finske koja je potom izborila polufinale gdje će odmjeriti snage sa Nemačkom. Čovjek koji je u nacionalnom dresu davao više od 100 odsto kaže da je dobio informacije da atmosfera u srpskom taboru nije bila tako sjajna kako se činilo. Takođe, nisu mu jasne neke odluke selektora...

Gurovića je čitava situacija podsjetila na debakl u Novom Sadu 2005. godine kada su se na sličan način raspršili snovi o zlatnoj medalji.

"Osjetio sam i sjaj i bedu. Ovo bih uporedio sa Novim Sadom, mislim da je neka slična situacija", kaže Gurović u razgovoru za emisiju "Zona press" i dodaje:

"Mislim da je tu sigurno bila poljuljana hemija. Ne bih sada o igračima koji su, ali znam lično, dobio sam informacije da tu nije baš sjajna bila atmosfera. Podsjeća me na 2005. godinu kada su razni igrači pili kafe odvojeno. To je onako neki mali detalj koji znači dosta", otkriva Gurović.

Srbija je perfektno odradila pripreme, igra je igledala lepršavo i ubjedljivo, vijeli svijet ih je vidio kao glavnog favorita, ali se u prvim utakmicama grupne faze videlo da to nije to.

"Iz one rapsodije, gdje smo onaj pripremni period igrali fenomenalno i izjavljivao sam da mi miriše na 2001. kada smo od početnih utakmica do samog kraja prvenstva igrali bez poraza, pa me je podsjetilo na tu godinu", rekao je Gurović.

Meč protiv Turske je najavio debakl, u finišu nismo bili "oni pravi", a Nikola Jokić nije mogao sam.

"Turska je pokazala da su ranjivi. Protiv Finske smo možda ušli potcjenjivački, bez energije. Vidjeli smo da su nas nadskakali, pogotovu u prvom poluvremenu. Naravno, Nikola Jokić - dečko ne može da igra sam. Odbrana je bila fokusirana na njemu, jer se radi o najboljem igraču na svijetu, ali jednostavno mislim da su Gudurić, Dobrić, ne znam ko je sve tu bio, morali da pogode te otvorene šuteve. To mora da se da", smatra Gurović.

Srbija - Turska

Finci su imali čak 20 ofanzivnih skokova, a da pritom nemaju dominantnog centra. Mi smo imali Jokića, Milutinova, Petruševa, Jovića, ali uzalud...

"Neverovatno da su nas nadskakali, mi nismo niska ekipa... Nije mi jasno da Aleksa Avramović bude zaboravljen na klupi. Dečko je energija i motor ove ekipe. I naravno, po meni najbolji šuter u ekipi, Vanja Marinković, da ne dobije šansu... Onako, malo je suludo...", jasan je Gurović.

Ne krije da ga je razočarao pristup pojedinih igrača. "Ja sam stvarno ubijeđen bio protiv Amera kad smo igrali prošle godine, da će ovaj sastav da izdominira na ovom Evropskom prvenstvu. Malo sam bio razočaran dok sam gledao protiv Finske onakvo ponašanje pojedinaca, bez energije, bez ičega...".