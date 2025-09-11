"Još četiri godine da vodi? Da li ste normalni?": Muta Nikolić pobjesnio zbog Svetislava Pešića

Košarkaški trener Miroslav Nikolić, dugogodišnji pomoćnik u reprezentaciji Srbije, bijesan je zbog poteza Svetislava Pešića.

Izvor: MN Press/YouTube/UNA televizija

Eurobasket 2025 neslavno je završen za reprezentaciju Srbije, koja je u osmini finala neočekivano poražena od Finske, reprezentacije kojoj prije početka turnira nije predviđeno da se nađe u završnici. Ipak, Finci će igrati polufinale protiv Njemačke, a u Srbiji će se za to vrijeme tražiti krivci za neuspjeh na turniru u Letoniji. Košarkaški trener Miroslav "Muta" Nikolić, nekadašnji pomoćnik u nacionalnom timu, smatra da Pešić treba da preuzme odgovornost za neuspjeh.

Nikolić zamjera Pešiću što nije podnio ostavku nakon neuspjeha na Evropskom prvenstvu 2025. godine, ali i što se nije vratio u Srbiju zajedno sa reprezentativcima poslije neuspjeha na Evropskom prvenstvu 2022. godine. Takođe, ističe da je Saša Đorđević kao selektor imao bolje rezultate nego Svetislav Pešić u ovom mandatu.

"Ima odgovornosti, ima morala. Bez obzira, da ništa nije kriv, pa moraš da podneseš ostavku. Ja sam naučio jednu rečenicu od profesora Ace Nikolića koji nas je sve naučio od posla. On je govorio 'Kad se dobije utakmica, igrači su je dobili. Kad se izgubi utakmica, trener je kriv.' Morao je da podnese ostavku, odmah, ako imaš imalo morala. Šta znači da ne podnosiš ostavku do 30. septembra, da ti istekne ugovor? Cijela nacija je nezadovoljna. Prošli put kad smo izgubili od Italijana na Evropskom prvenstvu, nije ni došao sa ekipom. To mu treba zamjeriti. Moraš da dođeš sa ekipom, da objasniš novinarima zašto je bio neuspjeh. Treba da snosiš posljedice. To niko nije uradio, ide dalje. Ne znam što je Saša Đorđević otišao sa mjesta selektora. Saša ima bolje rezultate nego Pešić. Trenutno, sada. Saša Đorđević, Saša Obradović su legende koje su zaslužile da budu u reprezentaciji", rekao je Nikolić u emisiji "Podne" na televiziji Una.

Nakon konstatacije voditeljke emisije da bi u narednim danima moglo da se pregovara o novom ugovoru Svetsialva Pešića i Košarkaškog saveza Srbije, Nikolićem je povisio ton. Iskusni košarkaški trener smatra da je vrijeme za veliku promjenu na klupi nacionalnog tima i dolazak nekog mlađeg trenera.

"Šta mislite, da treba da se produži? Da li ste vi normalni? Treba još četiri godine da mu damo da vodi? Normalno da ima nekih drugih trenera. On kaže 'Niko nije htio da uzme.' Svako bi uzeo, ali nisu mogli od tebe jer smo mislili da ćeš ti najbolje napraviti taj posao. A nisi ga napravio. Najbolje da mu produžimo ugovor još četiri godine", dodao je Nikolić, koji je očigledno veliki protivnik te ideje.

Smatra Miroslav Nikolić i da Svetislav Pešić nije bio u potpunosti podređen ulozi koju je obavljao. Svojevremeno se u nacionalnom timu radilo volonterski, ali su se vremena promijenila pa sada selektori dobijaju novac, a igrači ne. Čak i u takvim okolnostima često su prvi na udaru košarkaši, pa Nikolić smatra da su neophodne promjene prije nego što neko mlađi preuzme nacionalni tim.

"Hoćete da kažete da je Pešić na silu ostao? Pa nije na silu ostao. Ne treba reći da je otišao, pa se vraća, mi ga molimo. Imamo druge trenere, nije samo on trener. Umro je Aca Nikolić, umro je Tito. Dajte malo da budemo realni. Pa ima neko drugi, Đorđević, Obradović, Džikić, Alimpijević... Mlađi treneri, za neke je još rano. Ima mnogo trenera bi željeli da uzmu reprezentaciju. Imamo čak i u NBA jednog trenera, Rajakovića. Ima trenera, ali ne može ovako. Moram da kažem jednu stvar. Ja sam bio drugi pomoćnik Željku Obradoviću, bio sam 20 godina u reprezentaciji. Mi smo volonterski radili, bila nam je čast da treniramo našu reprezentaciju. Velika odskočna daska da idemo u Evropu i budemo treneri. Neko je iskoristio, ja nisam. Nemam nacionalnu penziju, nemam ništa. Samo me je koštalo. Ništa nismo zarađivali, ni gospodin Željko Obradović ni ja. Imali smo 300.000 maraka u ono vrijeme, ako uzmeš zlato. Ako igraš finale 200.000, za treće mjesto 100.000. Dijelimo, cijeli stručni štab i igrači. Sada su se promijenila vremena. Trener uzima ogromne pare, a igrač ne uzima ništa. Kad se ne javi, kad ide na more sa familijom umoran od utakmica iz NBA, onda ovde nije patriota. Svi mediji ga napadaju. Dajte malo... Ne možeš ti da plaćaš jednog čovjeka, a igrače ne. Promenilo se sve. Mi smo bili volonteri. Svakom je nekom važno - njemu su važne pare, nama nisu. Mi smo ovdje, živimo u Srbiji, znamo kakva je muka. Pešić treba da pomogne nekim savjetom novom treneru. Nema drugo. Nema se ni vremena. Ističe mu ugovor, on će da zapali, ne interesuje ga", dodao je Nikolić.