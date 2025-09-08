logo
Smijenjen Svetislav Pešić? Košarkaški savez Srbije donio odluku poslije debakla

Smijenjen Svetislav Pešić? Košarkaški savez Srbije donio odluku poslije debakla

0

Iskusni trener više neće voditi Srbiju, meč protiv Finske bio je posljednji za Svetislava Pešića.

Smijenjen Svetislav Pešić Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Nakon debakla reprezentacije Srbije na Eurobasketu 2025, KSS je donio odluku - selektor Svetislav Pešić je smijenjen sa funkcije koju je obavljao tokom prethodnih godina, na četiri velika takmičenja.

U tom periodu Srbija je doživjela dva bolna poraza u osmini finala na Evropskim prvenstvima - protiv Italije 2022. godine i Finske prije nekoliko dana, ali i osvojila dvije medalje. Srebrno odličje sa Mundobasketa i bronza sa Olimpijskih igara dragocjeni su za srpski košarku, ali nisu bili dovoljni da Pešić sačuva posao.

Informaciju o otkazu za srpskog selektora prenio je "Telegraf", a saznao "Tanjug". Razlaz Košarkaškog saveza Srbije i Svetislava Pešića vjerovatno znači i kraj trenerske karijere jednog od najvećih stručnjaka na ovim prostorima, ali istovremeno započinje licitaciju o njegovom nasljedniku.

Tagovi

košarka Svetislav Pešić orlovi Eurobasket 2025

