"Pešiću, gdje ti je Avramović?" Trostuki evropski šampion i član zlatne generacije udario na selektora Srbije

Nekadašnji omladinski reprezentativac Srbije i Crne Gore Nenad Zivčević kaže da je Pešić ponovio grešku sa Olimpijskih igara.

Izvor: MN PRESS

Trostruki evrpski prvak i član zlatne generacije '87 Nenad Zivčević bio je gost podkasta "Jao Mile" gdje je govorio o razlozima debakla reprezentacije Srbije na Eurobasketu gdje je osmini finala eliminisana od Finske. Zivčević je sa omladinskom reprezentacijom Srbije i Crne Gore osvojio Evropsko prvenstvo za igrače do 18 i 20 godina, a sa kadetima je slavio zlato 2003. u Španiji.

Iskusni centar koji trenutno nosi dres Gostivara direktno je okrivio selektora Svetislava Pešića za neuspjeh "orlova" koji su važili za glavnog favorita za zlato u Rigi. Kao i veliki dio košarkaške nacije je zbunjen zašto Alekse Avramovića nije bilo na terenu kada se lomio meč...

"Ja bih odmah krenuo od trenera, da tebe iznenadi Finska. Nećemo sad one 'seljačke' fore, nacija skijaška, pa kao sad oni ne znaju da igraju košarku, ali su taktički potpuno nadmudrili našu ekipu. Zna se od koga zavisi ta taktika. Ponavlja se ista stvar kao sa Amerikancima na Olimpijskim igrama, gdje ti čitavo drugo poluvrijeme zaboraviš Aleksu Avramovića na klupi. Meni je to totalno nejasno. Jovića, koji je na igrao sa Turcima dobro, ne staviš ga na kraju kad se rješava utakmica. Šta bi se desilo da su oni dobili Tursku? Turska bi išla na Finsku, ja ne mislim da bi oni dobili Finsku", rekao je Zivčević u podkastu "Jao Mile".

"Totalno gledam grešku u tome, da l' je to u skautingu. Šta smo mi očekivali da će Finska da igra? Sigurno neće da gu*e dole Markanen Jokića. Znali smo da će da igra licem. Oni su realno dobili utakmicu na jako jednostavan način. Ti si sam u kontri, sam si - šutneš. To je to. Nema sad ti šta da postavljaš akcije, duple blokade, ako si sam - dižeš! Bukvalno su nas dobili basketaški", rekao je Zivčević.

Ključni problem je bio u tome što su nas Finci potpuno nadskočili, imali su čak 20 ofanzivnih skokova.

"Oni imaju 20 ofanzivnih skokova, Finska koja nema dominantnog centra", rekao je iskusni košarkaš na šta se nadovezao Milutin Aleksić.

"Imaš 10 ofanzivnih skokova u momentu kada imaš Jokića, Petruševa, Jović na tri, ili bilo ko da Milutunova zamijeni, znači samo pojačavaš kontrolu, i ti si na to sve, u jednom momentu je bio tu i Gudurić. Ti imaš ekstremno visoku petorku, NBA potentnu petorku koja može da isprati taj skok, ali jednostvano pokazalo se da je u ovim utakmicama kad je stani-pani, kad se igra eliminaciono da ne može nijedan luksuz da se dozvoli. Nekontrolisani skok u napadu i odbrani, nijedna čak i ona Milutinova improvizacija gdje se ubacuju lepršavi pasovi za Srbiju, skupo to košta u ovim momentima", rekao je Aleksić.

Klupska karijera Nenada Zivčevića

Zvivčević je igrao je za brojne klubove između ostalih Klik Arilje, MZT Skoplje i Budućnost iz Podgorice. Zadnjih sezona igrao je u Kataru, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji gdje je bio proglašen za najboljeg strijelca u periodu od 2017. do 2020 godine. Trenutno igra za Gostivar iz Sjeverne Makedonije koji se takmiči u prvoj ligi.