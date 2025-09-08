Prije tačno dvije godine Aleksa Avramović odveo je Srbiju u finale Svjetskog prvenstva.

Izvor: EPA/ROLEX DELA PENA, Meng Yongmin / Xinhua News / Profimedia

Reprezentacija Srbije 2023. postala je vicešampion svijeta, tada je u polufinalu tim Svetislava Pešića bio bolji od Kanade u nevjerovatnom meču koji su srpski momci pobijedili 95:86, a onda zastala u finalu protiv Njemačke. Bilo je to 2023. kada su sprski navijači uživali u pobjedi "orlova", potom su se radovali i na Olimpijskim igrama bronzanoj medalji, dok je Srbija učešće na Evropskom prvenstvu završio neočekivano rano.

Srbija je bila viđena na krovu Evrope, međutim mnogobrojni problemi našeg tima stali su na put reprezentaciji Svetislava Pešića. Prednjačila je povreda kapitena Bogdana Bogdanovića, potom su se nizale i ostale povrede na putu "orlova". A, da se sve to nije dogodilo možda bismo gledali nevjerovatna izdanja naše ekipe, kao prije dvije godine u Manili i prije samo godinu dana u Parizu.

Vidi opis Prije tačno dvije godine Aleksa Šeja smjestio u džep, sad "orlovi" iznenada ispali sa EP Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 20 20 / 20

Povod da se prisjetimo partije Srbije protiv Kanade je godišnjica utakmice koju vezujemo za Aleksu Avramovića. Možda to nije bila njegova najefikasnija partija u poenterskom smislu, ali posao koji je Čačanin uradio na terenu odveo je Srbiju pravo u borbu za medalju. Srbija je tada razbila Kanadu, tako da je trenutni MVP NBA lige Šej Gildžes Aleksander ubacio samo 15 poena, kako bi bilo jasnije - Kanađanin je na tom takmičenju bilježio prosječno 25 poena po meču. A, ove sezone u najjačoj ligi na svijetu njegov prosjek iznosi 32,7.

Najveće zasluge za ovaj uspjeh idu na račun Alekse Avramovića koji je tokom čitavog meča bio dosljedna odbrana Aleksanderu. Tada je Avramović postao heroj Srbije, pošto je "udavio" najboljeg igrača Kanade, još jednom je Čačanin pokazao kakvim talentom u odbran raspolaže. Bilo je važno i to što su Kanađanin, kao i Dilon Bruks do poluvremena imali po tri lične greške.

Kako se Aleksa pripremao za meč protiv Kanade?

Izvor: Meng Yongmin / Xinhua News / Profimedia

Poslije velikog uspjeha kroz smijeh se govorilo o napornom radu koji su igrači prošli. Bogdan Bogdanović je bio najrazigraniji u timu Srbije, ali poslije uspjeha tima nije govorio o svom učinku, već je kapitenski objasnio kako su tekle pripreme i u prvi plan istakao je Aleksu Avramovića i Ognjena Dobrića.

"Mnogo je fizički bilo zahtjevno, napadali su nas sa svih strana, imali smo specijalnu odbranu na Šeju, svima je dao po 30, ne znam koliko je nama, ali nije 30. Svaka čast svima, posebno Dobriću koji je ušao jako sa njim u duel i nije se umorio, poentirao, davao bitne poene, igrao izvanrednu odbranu. Svaka čast. Aleksa je gledao dva dana snimke kako da krade loptu Šeju. Ukrao mu je na kraju, svaka mu čast", ispričao je poslije pobjede Bogdanović.

Trenutak kad je Avramović ukrao Šeju loptu:

Izvor: ROLEX DELA PENA/EPA