Haos u Hrvatskoj, izbila tuča: Navijači Dinama napali Delije na benzinskoj pumpi i oteli im obilježja

Autor Haris Krhalić
Na jednoj benzinskoj pumpi došlo je do obračuna između navjiača Dinamo Zagreba i Crvene zvezde

Sukob navijača Dinama i Crvene zvezde Izvor: Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potpuni haos u Hrvatskoj i okršaj navijača Dinamo Zagreba i Crvene zvezde. Prema informacijama koje stižu iz Hrvatske, na odmorištu "Marsonija" na autoputu A3 došlo je do incidenta na benzinskoj pumpi i sukobili su se "Bed Blu Bojsi" i "Delije".

"Na meti su bili pripadnici jedne od najžešćih frakcija Delija koji su putovali u smjeru Beograda. Bojsi su ih dočekali i pretukli. Pokušali su da im uzmu transparente, u tome nisu uspjeli. Prema pričama svjedoka uzeli su im navijačke majice", navodi se u tekstu "Nacionala".

Ovo odmorište i ranije je bilo poprište navijačkih incidenata, a odnos hrvatskih i beogradskih navijača je pun tenzija već dugo. Pamti se i sukob iz Grčke 2015. godine kada su navijači Zvezde sa navijačima Olimpijakosa napali navijače Zagrepčana.

