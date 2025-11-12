Napadnute prostorije Zemuna, klub se hitno oglasio: "Na terenu su bila djeca od 9 i 11 godina"

Prostorije Fudbalskog kluba Zemun napadnute su, a ovaj tim oglasio se nakon incidenta

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbalski klub Zemun izdao je saopštenje povodom napada na prostorije sportskog centra u kojem trenira. Ovaj tim objasnio je kako je došlo do incidenta navodeći da je "grupa od 30 huligana upala u sportski centar i vandalizovala svlačionice i klupske prostorije".

Saopštenje Fudbalskog kluba Zemun prenosimo u cijelosti:

"Fudbalski klub Zemun najoštrije osuđuje incident koji se dogodio večeras tokom treninga naših najmlađih kategorija i generacija 2014 - 2016 kao i članova Atletskog kluba Mladost, kada je grupa od 30 huligana upala u naš sportski centar i vandalizovala svlačionice i klupske prostorije.

Ovaj kukavički čin, počinjen u trenutku kada su na terenu bila djeca od 9 i 11 godina, njihovi roditelji i sportisti, predstavlja sramotu za sport i društvo u cjelini.

Posebno nas pogađa što se sve to dogodilo baš na Dan pobjede u Prvom svjetskom ratu, dan kada obilježavamo mir, hrabrost i zajedništvo, a čvrsto vjerujemo da bi se preci počinioca sramili ovakvim potezom njihovih nasljednika.

FK Zemun i roditelji djece pozivaju nadležne organe da hitno preduzmu sve mjere kako bi se izgrednici i počinioci pronašli i sankcionisali.

Naš klub će nastaviti da njeguje sportski duh, fer-plej i bezbjednost sve djece i sportista koji treniraju u našem kompleksu. Osuđujemo svaki vid nasilja i vandalizma. FK Zemun će uvijek stajati na strani sporta, zajedništva i poštovanja", stoji u saopštenju.