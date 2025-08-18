logo
Zvezdin najbolji stranac u Prvoj ligi Srbije: El Fardu Ben neće u penziju, ima novi klub

Autor Dragan Šutvić
0

Sjajni ofanzivac El Fardu Ben kojeg obožavaju navijači Crvene zvezde prvi put u karijeri igraće Prvu ligu Srbije.

El Fardu Ben prelazi u Zemun Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Komorskih Ostrva i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde El Fardu Ben (36) blizu je novog angažmana u srpskom fudbalu, ovog puta u Prvoj ligi Srbije! Jedan od najboljih stranaca koji su ikada igrali na terenima u Srbiji potpisaće ugovor sa Zemunom i biti kapitalno pojačanje tog tima u drugom rangu srpskog fudbala.

Zemunci su novu sezonu počeli sa tri uzastopne pobjede, trenutno dijele prvo mjesto na tabeli sa Smederevom koje takođe ima maksimalan učinak, a timovi koji dijele treću poziciju već sada se nalaze četiri boda iza. Iako je tek početak sezone, Zemunci bi na talasu dobrih rezultata mogli da se nadaju povratku u elitni rang srpskog fudbala a nema sumnje da bi El Fardu Ben bio kapitalno pojačanje u toj misiji.

Ben je prethodnu sezonu odigrao za Železničar iz Pančeva, ali nije bio previše uspješan. Kasno se priključio ekipi, mučile su ga povrede, a razmišljao je i o završetku igračke karijere. Upisao je pet nastupa u Superligi i jednu asistenciju, dok je nešto manje od pola sata igrao i na jednom meču Kupa Srbije. Nisu to ni blizu brojke na kakve smo navikli od njega dok je nosio dres Zvezde.

Kao igrač crveno-bijelih El Fardu Ben je nastupio na 196 zvaničnih mečeva, uz učinak od 83 gola i 47 asistencija! Osvojio je šest šampionskih titula sa Zvezdom, dva puta prigrabio trofej u Kupu Srbije, a bio je i najbolji strijelac kvalifikacija za Ligu šampiona u leto 2018. godine. Zbog svog pristupa na terenu, ali i uspjeha koje je postigao, Ben je jedan od najomiljenijih stranaca u istoriji Zvezde, ali i jedan od najboljih inostranih igrača u srpskom fudbalu.

Sada će moći da ga gleda i publika u Zemunu, jer nakon bogate karijere stiže u Prvu ligu Srbije. Podsjećamo, prije toga je Ben igrao za Avr i Van u Francuskoj, Veriju, Olimpijakos, Levadijakos i Panionis u Grčkoj, kao i za kiparski APOEL između dva mandata u srpskom fudbalu.

