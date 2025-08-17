logo
Oštra poruka direktora Pafosa pred meč sa Crvenom zvezdom: "Gospodo, šta kada neko izvali glupost?"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Direktor Pafosa Haris Teoharus uoči gostovanja Crvenoj zvezdi izričito demantovao dolazak Edinsona Kavanija

direktor pafosa demantovao dolazak kavanija Izvor: Instagram

Izvršni direktor Pafosa Haris Teoharus oglasio se pred meč protiv Crvene zvezde i demantovao trač o dolasku iskusnog Urugvajca Edinsona Kavanija.

Ta vijest objavljena je dok se šampion Kipra sprema za gostovanje crveno-bijelima na "Marakani" u utorak, na početku plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. I Teoharus je bio veoma direktan kada je na Instagramu napisao da je to besmislica.

"Jedna opšta misao o svijetu fudbala. Svijet fudbala se sastoji od mnogo činilaca: trenera, fudbalera, klupskih zaposlenih, upravljačkih kadrova, novinara i drugih. Kada neko od njih pogriješi, obično se izvini ili bude kritikovan, čak i žestoko napadnut. Ali kada neko izvali glupost, šta se dešava? Samo čekamo sljedeću vijest da pokrije onu prethodnu glupost koja nije imala ni trunku istine? I sve to prođe kao da se ništa nije dogodilo… Malo više ozbiljnosti, gospodo", napisao je on.

Izvor: Instagram

Ekipa Pafosa će u ponedjeljak doputovati u Beograd, na meč protiv Crvene zvezde u utorak od 21. Revanš će biti odigran nedjelju dana kasnije, na Kipru, a pobjednik će u Ligu šampiona, dok će poraženi u Ligu Evrope. I sada je sigurno da Edinson Kavani neće postati dio tima španskog trenera Huana Karlosa Karseda, koji je nedavno dočekao najzvučnije pojačanje, slavnog Brazilca Davida Luiza.

Podsjetimo, na čelu Pafosa je ruski milijarder sa čvrstim vezama sa Srbijom, a njegov tim je ovog ljeta eliminisao Makabi Žarka Lazetića, a potom i Dinamo Kijev iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Bonus video: 

Pogledajte

00:15
koreografija navijača Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Pafos FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona

