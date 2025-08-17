logo
Edinson Kavani u Pafosu? Kiparski šampion se hitno oglasio!

Edinson Kavani u Pafosu? Kiparski šampion se hitno oglasio!

Autor Dragan Šutvić
0

Poslije informacija da bi Edinson Kavani mogao da obuče dres Pafosa, oglasio se kiparski prvak. Zato mogu da odahnu u Zvezdi.

Edinson Kavani ne dolazi u Pafos Izvor: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP / Profimedia

Crvena zvezda i Pafos sastaju se u utorak od 21 čas u okviru prvog meča plej-ofa za Ligu šampiona, a dva kluba imaju rok da do ponoći u ponedjeljak registruju još dvojicu igrača. I dok će u Zvezdi to biti Frenklin Tebo Učena, pojavila se informacija da je Pafos ozbiljno zagrijan da dovede legendarnog napadača Edinsona Kavanija.

Prema informacijama sa Kipra, Kavani je bio u "ozbiljnim pregovorima" sa Urugvajcem i bogati ruski vlasnik Sergej Lomakin ga je planirao kao šlag na tortu ljetnog prelaznog roka, međutim ispostavlja se da to nije tačno.

Izvor: MN PRESS

Kiparski šampion demantovao je putem društvenih mreža da je u bilo kakvim pregovorima sa Kavanijem, poručivši da je vijest o dolasku Urugvajcu obično medijsko "naklapanje", tako da i u Crvenoj zvezdi mogu da predahnu. Milosavljević, Veljković i ostali neće morati da razmišljaju o duelima sa jednim od najboljih napadača 21. vijeka, pošto ostaje u Boki Juniors sa kojom ima ugovor do kraja kalendarske 2026.

Prethodno je Pafos doveo Davida Luiza, renomiranog brazilskog štopera, koji nije do sada igrao u Evropi, ali je gledao kako njegovi novi igrači prave iznenađenje u kvalifikacijama i izbacuju Dinamo Kijev iz Lige šampiona.

Očekuje se, ipak, da bude spreman za mečeve sa Crvenom zvezdom što će biti veliki izazov za Šerifa Endiaja, Duartea i ostale.

Edinson Kavani se u Evropi proslavio u Italiji, gdje je prvo nosio dres Palerma, a zatim Napolija. Dominirao je na jugu Italije i postigao čak 104 gola za tri sezone prije nego što će ga Pari Sen Žermen kupiti u ljeto 2013. godine. Plaćen je tada 64 miliona evra i bio je lesti najveći transfer u istoriji fudbala (od tada ga je prestiglo desetine fudbalera), a vratio je "svecima" sa 200 golova na 301 utakmici. Interesantno je da je već igrao protiv Crvene zvezde, baš kada je PSŽ bio rival u Ligi šampiona pre nekoliko godina. U oba meča (4:1, 6:1) dao je po gol.

U posljednjih pet sezona "usporio" je i igrao za Junajted, Valensiju i sada Boku Juniors čiji je član već tri sezone. U dresu svoje reprezentacije uvijek je bio jedan od lidera i na 136 nastupa ima 58 golova, uz osvojenu Kopa Ameriku 2011.

