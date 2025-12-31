Đerar Pike se vraća iz penzije: Promijenio odluku, ponovo će profesionalno igrati fudbal

Proslavljeni fudbler Đerar Pike zaigraće za Andoru i na taj način vratiće se iz penzije poslije tri godine.

Izvor: Profimedia

Španska fudbalska javnost dobila je pravo iznenađenje na samom kraju 2025. godine. Đerar Pike (38), bivši kapiten Barselone i jedan od najboljih štopera svoje generacije, odlučio je da se ponovo aktivira i vrati profesionalnom fudbalu. Španac je prije tri godine objavio kraj karijere, ali čini se da se predomislio.

Za razliku od očekivanja da bi mogao da nastupi u revijalnim mečevima ili u Kraljevskoj ligi fudbala sedam na sedam, projektu koji je sam pokrenuo, Pike se vraća u ozbiljno takmičenje. Njegov povratak biće vezan za drugi rang španskog fudbala, gdje će nositi dres Andore.

Riječ je o klubu čiji je vlasnik postao još 2018. godine, kada je preko kompanije "Kosmos" preuzeo Andoru dok je nastupala u petoj ligi i započeo njen uspon ka profesionalnom nivou. Katalonski mediji navode da bi Pike mogao da zabilježi prvi izlazak na teren već 4. januara 2026. i to na gostovanju ekipi Seute, u okviru 20. kola drugoligaškog prvenstva.

Tokom bogate karijere, Pike je u dresu španske reprezentacije odigrao 102 utakmice i postigao pet golova, dok je u Barseloni ostavio dubok trag i osvojio brojne trofeje, postavši jedan od simbola kluba u 21. vijeku. Na emotivnom oproštaju od fudbala na stadionu "Kamp Nou" u novembru 2022. poručio je navijačima da se ne oprašta zauvijek, naglasivši da će Barselona zauvijek ostati dio njegovog identiteta.

Izvor: saolab / Alamy / Profimedia

Pike i dalje privlači pažnju i van terena, posebno svojim idejama o reformama modernog fudbala. U nedavnom gostovanju u podkastu Ikera Kasiljasa iznio je stav da mečevi bez golova ne bi trebalo da donose bodove nijednoj ekipi, jer, prema njegovim riječima, suština igre mora biti u zabavi i atraktivnosti. Biće zanimljivo poslije brojnih pojavljivanja u javnosti, vezanih za sport i onih koji to nisu, vidjeti Pikea ponovo na terenu.

Andora je trenutno 13. na tabeli i ima šest pobjeda, šest remija i sedam poraza, što je dovoljno za 24 poena na tabeli.