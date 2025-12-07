Šakira iznenadila komentarom o Pikeu tri godine nakon drame: Uprkos prevari i skandalima, pievačica je jedno poručila

Šakira govorila je o svom bivšem sa kojim ima dvojicu sinova.

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rastali su se prilično burno, mjesecima zauzimajući naslovnice tabloida, a njene pjesme postale su himne slomljenih srca širom svijeta. Ipak, tri godine kasnije, kolumbijska diva Šakira u novom intervjuu okreće ploču i šalje poruku koja je mnoge ostavila bez teksta.

Prošlo je više od tri godine otkako su Šakira i Đerar Pike objavili onu, sada već slavnu, zajedničku izjavu o razlazu, tražeći privatnost i stavljajući djecu na prvo mjesto.

Bio je to kratak, pristojan i izuzetno miran uvod u prekid koji je ubrzo izazvao lavinu u svjetskim medijima i na društvenim mrežama.

Njihov raskid postao je jedan od najkomentisanijih prekida decenije, pokrenuvši brojne rasprave, ali, neočekivano, iz njega su nastali neki od najvećih hitova u Šakirinom repertoaru. Kolumbijska superzvijezda nije samo prevazilazila slomljeno srce – ona ga je pretvorila u umjetnost.

Bol je postala ritam, ljutnja stihovi, a tuga pjesme koje su milioni prihvatili kao svoje.

Njena muzika obarala je rekorde, ali još važnije, stvorila je rijetki osećaj zajedničke katarze. Ljudi nisu samo slušali Šakiru; oni su se s njom i liječili. Sada, u novom intervjuu sa argentinskim voditeljem Marlejom u emisiji Por el mundo, pjevačica je svijetu pokazala potpuno drugačije lice.

Ono što je fanove najviše iznenadilo bio je neočekivan kompliment Pikeu, mala, ali značajna rečenica koja pokazuje koliko se stvari promijenile u njenom životu. Govoreći o disciplini svoje djece, Šakira je "pružila ruku" bivšem partneru:

"I njihov otac je, da budemo iskreni, veoma disciplinovan. Nema načina da uspiješ u bilo kojoj profesiji bez discipline, to je osnova. Oni znaju da nema drugog puta. Ako se moraš negde pojaviti, vježbaš. Ako imaš ispit, učiš. To je to. O tome se ne pregovara", priznala je pjevačica.

Nakon ove izjave na mrežama se povela polemika o tome da li je Šakira možda spremna da, ako se ukaže prilika, obnovi odnos sa bivšim partnerom, kojeg čini se nikad nije u potpunosti preboljela.

