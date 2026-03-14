Sve više ljudi uzima kolagen, ali nutricionista upozorava: Nemojte se iznenaditi ako vam se zdravlje pogorša

Nutricionisti upozoravaju da mnogi ljudi pogrešno uzimaju kolagen i očekuju brze rezultate. Evo kada treba početi sa suplementacijom i koje namirnice podstiču prirodnu proizvodnju kolagena.

Izvor: Shutterstock

Kolagen je ključni protein za zdravlje kože, kostiju, zglobova i mišića.

Najbolji efekti postižu se dugoročnim i redovnim uzimanjem, a ne naglim korišćenjem.

Ishrana bogata proteinima, vitaminom C i zdravim navikama može podstaći prirodnu proizvodnju kolagena.

Nedavno istraživanje pokazalo je da jedan popularan suplement može imati širok spektar koristi za zdravlje kože, kostiju i mišića. Ipak, stručnjaci upozoravaju da mnogi ljudi prave grešku jer počnu da ga uzimaju naglo i očekuju brze rezultate.

Riječ je o kolagenu, ključnom proteinu koji učestvuje u brojnim funkcijama u organizmu. Iako ga tijelo prirodno proizvodi, proizvodnja kolagena opada s godinama, što može dovesti do promjena na koži, ali i do problema sa zglobovima i mišićima.

Nutricionista Viki Penington objašnjava:

"Kolagen je jedan od najzastupljenijih proteina u ljudskom tijelu i ključan je za izgradnju mišića i obnovu ćelija."

Popularnost kolagenskih suplemenata posljednjih godina naglo raste, naročito na društvenim mrežama. Ipak, stručnjaci savjetuju da se prije uzimanja suplemenata najprije obrati pažnja na prirodne načine očuvanja kolagena u organizmu.

"Prije nego što počnete sa suplementima, važno je da uradite sve što možete kroz ishranu. To podrazumijeva uravnoteženu ishranu bogatuorašastim plodovima, semenima, raznovrsnim voćem i povrćem, ribom i kvalitetnim proteinima", objašnjava nutricionista.

Posebno se izdvaja morski kolagen, koji se dobija iz ribe poput lososa. Stručnjaci navode da se može apsorbovati i do 1,5 puta efikasnije od kolagena životinjskog porijekla.

Kolagen

Izvor: New Africa/Shutterstock

Kolagen nije važan samo za kožu

Iako se kolagen najčešće povezuje sa lepotom i mladolikim izgledom kože, njegova uloga u organizmu je mnogo šira.

Kolagen pomaže u održavanju zdravlja kože, kostiju i zglobova, ali je važan i za obnovu mišića, zaštitu organa i zdravlje digestivnog sistema.

Kada početi sa uzimanjem kolagena?

Jedna od čestih zabluda jeste pitanje kada treba početi sa suplementacijom kolagena.

"Kolagen nema trenutno dejstvo. Najbolji rezultati postižu se dugotrajnim i redovnim uzimanjem", ističe nutricionista.

Ne postoji tačno određeno vrijeme kada bi trebalo početi sa suplementima, ali je poznato da poslije 40. godine proizvodnja kolagena značajno opada. Upravo zbog toga mnogi ljudi počinju da ga uzimaju već u dvadesetim ili tridesetim godinama, piše SlobodnaDalmacija.

Istraživanja pokazuju da su suplementi kolagena posebno popularni među mlađim generacijama. Čak polovina pripadnika generacije Z i milenijalaca već je probala kolagen, dok je među osobama starijim od 60 godina taj procenat oko 20%.

Suplementi kolagena danas dolaze u različitim oblicima – kao prah, kapsule, tablete, gumene bombone ili napici, pa svako može pronaći način koji mu najviše odgovara.

Kolagen gumene bombone

Izvor: Shutterstock

Najbolje namirnice za prirodnu proizvodnju kolagena

Kako starimo, tijelo proizvodi sve manje kolagena, ali određene namirnice i napici mogu pomoći da se prirodna proizvodnja ovog proteina podstakne.

Među najvažnijima su:

supa od kostiju, koja sadrži prirodni kolagen

mleko i biljni napici poput sojinog mleka , bogati proteinima

zeleni sokovi i lisnato povrće , koji sadrže vitamin C i aminokiseline

citrusi i bobičasto voće, koji podstiču stvaranje kolagena u organizmu

Pored ishrane, na zdravlje kolagena utiču i svakodnevne navike. Stručnjaci savjetuju da je važno obezbijediti dovoljno sna, smanjiti stres, izbjegavati pušenje i pretjerano konzumiranje alkohola, kao i redovno štititi kožu od sunca.

Suplementi kolagena mogu biti korisni dodatak, ali je prije njihovog uvođenja u svakodnevnu rutinu najbolje posavjetovati se sa ljekarom.