Ovo je razlog raskida Pikea i Klare: Bivši fudbaler ponovo u centru pažnje, možete da pogodite zašto

Đerar Pike i djevojka sa kojom je bio tri godine u vezi raskinuli su, a razlog je nova prevara bivšeg fudbalera.

Izvor: instagram/printscreen/3gerardpique

O bivšem fudbaleru Đeraru Pikeu (38) posljednjih godina više se govorilo kroz priče o njegovim partnerkama, nego o fudbalskoj karijeri. Španac je u središte javnosti posebno dospio nakon što se zbog prevare rastao sa poznatom pjevačicom Šakirom, a sada stižu vijesti da više nije i u romantičnom odnosu sa Klarom Čijom (26), a razlog je, kako se navodi, isti.

Poslije tri godine veze, Pike i Klara Čija Marti su se rastali. Novinarka Asrijana Doronsoro za "Telesinko" tvrdi da su se Španac i njegova nova djevojka razišli iz istog razloga kao Pike i Šakira, odnosno da je razlog treća osoba. U pitanju je crvenokosa djevojka sa kojom je nekadašnji fudbaler viđen u Majamiju.

Mediji takođe pišu da je Čija željela potomstvo, dok bivši fudbaler Barselone nije namjeravao još jedno dijete, pa je to prouzrokovalo krizu u njihovom odnosu. Navodno, problemi su trajali mjesecima, a onda su se razišli. "Nisam iznenađen jer znam da su bili u krizi, pošto je ona htjela da podignu vezu na viši nivo, da postane mama i sve to, ali on je oklijevao", istakao je novinar Pepe del Real.

Podsjetimo, Pike i Šakira su bili u romantičnom odnosu od 2011. do 2022, a potom su se rastali i razlog je bila studentkinja i hostesa Klara Čija Marti. Poznata pjevačica i bivši fudbaler Barselone imaju dva sina - Milana i Sašu.

Gdje je sve igrao Pike?

Pike je karijeru započeo u Mančester junajtedu u kojem je bio od 2004. do 2008, ali je godinu dana proveo na pozajmici u Saragosi (2006/07). Potom je zaigrao za Barselonu koja mu je obilježila karijeru, u klubu iz Katalonije ostao je do 2022, upisao je 397 mečeva i 29 golova za taj klub.

Pike se smatra za jednog od najboljih odbrambenih igrača svoje generacije. Igrao je i za reprezentaciju Španije, 102 puta je bio na terenu. A obukao je i dres reprezentacije Katalonije i 10 puta se našao na terenu.