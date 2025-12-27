Sportska 2025. godina u BiH: Uspjesi Borca i Zrinjskog, tuga zbog Žižovića, povratak "zmajeva" i sarajevske Bosne

Najjači utisak sportske 2025. godine je povratak reprezentativne i klupske košarke u Bosni i Hercegovini u regionalne i evropske tokove, uspjesi fudbalera Borca i Zrinjskog, kao i tragična smrt Mladena Žižovića.

Košarkaška reprezentacija BiH, kao i nastupi Borca i Zrinjskog u Evropi, bili su bez dileme najjače svijetle tačke kada su u pitanju sportski uspjesi u 2025. godini.

Nastup košarkaških "zmajeva" na Eurobasketu u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru donio je prvi put poslije 1993. godine plasman u osminu finala, a malo je nedostajalo da bh. tim pod vođstvom selektora Adisa Bećiragića ode i korak dalje. Zato je Edin Atić proglašen sportistom godine u tradicionalnom izboru "Nezavisnih novina" i BHRT-a.

Ono što se događalo poslije Evropskog prvenstva nije za pohvalu - navešćemo samo odlazak selektora i dugo čekanje na imenovanje novog Darija Đerđe, javni sukobi na relaciji "zmajevi" - posebno Jusuf Nurkić - Savez, kao i sramotno ponašanje navijača u Sarajevu u duelu sa Srbijom na početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ipak, dobro je i pozitivno što se poslije 15 godina pauze, sarajevska Bosna vratila u ABA ligu i što ponovo u Sarajevu gostuju najveći klubovi regije i evroligaši poput Crvene zvezde i Dubaija. Za razliku od utakmice protiv "orlova", sarajevska publika je crveno-bijele dočekala i ispratila aplauzima, što je pokazatelj da sport može da se izdigne iznad politike i politikanstva, a kamoli nacionalne mržnje.

Kad je u pitanju fudbal, realno i dalje najvažniji i najpopularniji sport u BiH, izabranici Sergeja Barbareza su u kvalifikacijama osigurali nastup u baražu za plasman na Mundijal, a da li će se naći u SAD, Meksiku i Kanadi, saznaćemo na proljeće kada će gostovati u Velsu i ukoliko uspješno savladaju domaćina u Kardifu, onda će pet dana kasnije ugostiti boljeg iz dvoboja između Italije i Sjeverne Irske. Teško, ali ne i nemoguće.

Fenomenalan uspjeh, najbolji u klupskoj istoriji u godini na izmaku zabilježio je banjalučki Borac u Evropi, igrao je osminu finala Konferencijske lige i tek nakon produžetaka eliminisan od Rapida iz Beča, što je Davidu Vukoviću, fudbaleru crveno-plavih, donijelo tradicionalnu nagradu za najboljeg sportistu Republike Srpske.

Bečlije su bile srećnije u dvomeču sa Banjalučanima, a upravo je austrijski klub bio posljednja prepreka u grupnoj fazi istog takmičenja i u na kraju 2025. godine mostarskom Zrinjskom, aktuelnom šampionu BiH.

Za razliku od Borca, boginja Fortuna je bila na strani "plemića", koji su autogolom u 93. minutu takođe osigurali evropsko proljeće u okviru Konferencijske lige za erupciju oduševljenja na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Mostarcima zbog evropskog uspjeha neće teško pasti bodovni zaostatak za Borcem u Premijer ligi BiH, ali nas nesumnjivo očekuje vrlo interesantan proljećni dio šampionata BiH i borba izabranika Vinka Marinovića i Igora Štimca za šampionsku titulu.

Jednako važno, ako ne i važnije na duge staze, jeste vidljivi infrastrukturni napredak klubova - stadioni, reflektori, tereni i organizacija utakmica konačno su počeli da liče na ono što evropski fudbal zahtijeva. Iako kvalitet igre i dalje nije na evropskom nivou, a bogami ni suđenje, uslovi su postali znatno bolji, što je ključno za svaki ozbiljni sportski razvoj.

Takođe, godinu na izmaku je obilježila i prerana smrt Mladena Žižovića, nekadašnjeg fudbalera i trenera banjalučkog Borca, koji je preminuo na meču između njegovog Radničkog iz Kragujevca na gostovanju Mladosti u Lučanima u Superligi Srbije, što je bez sumnje bio najtragičniji sportski događaj godine na izmaku.

Ogroman uspjeh zabilježili su i rukometaši ljubuškog Izviđača, koji su u proljeće 2025. godine igrali polufinale EHF Evropskog kupa protiv atinskog AEK-a, a na jesen i zimu u narednoj sezoni istog takmičenja takođe osigurali proljeće u Evropi.

Osim "skauta", veliki rezultat napravio je i Konjuh iz Živinica, koji će takođe igrati osminu finala EHF Evropskog kupa narednog proljeća, za razliku od dobojske Sloge, koja je završila takmičenje u jesenjem dijelu sezone.

Dobrim rezultatima ne može se pohvaliti rukometna reprezentacija BiH, koja nije uspjela da osigura plasman na Evropsko prvenstvo, pa "zmajeve" nećemo gledati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Time je prekinut pozitivan niz od tri uzastopna učešća BiH na šampionatima Evrope - 2020, 2022 i 2024. godine.

To bi otprilike bilo sve vrijedno pomena kad su u pitanju ekipni sportovi, a ništa posebno veliko nisu ostvarili ni individualni sportisti ako zanemarimo uspjeh bokserke iz Bratunca Sare Ćirković, koja je pod zastavom Srbije, imala godinu za pamćenje.

Najprije je osvojila bronzanu medalju na IBA Svjetskom prvenstvu za žene u Nišu, što je bila prva medalja za Srbiju u ženskom boksu, potom je u Banjaluci uzela IBA profesionalnu svjetsku titulu u kategoriji do 53,5 kg, kao i treće uzastopno zlato na Evropskom U-23 prvenstvu u Jerevanu, gdje je proglašena i najboljom takmičarkom.

Solidan rezultat i skok među 300 najboljih tenisera na ATP listi zabilježio je i Dobojlija Andrej Nedić, koji je ove sezone osvojio pet ITF turnira. Takođe, mlada teniserka iz Gradiške Tea Kovačević odbranom titule na prestižnom završnom turniru "Tennis Europe Junior Masters" u Monte Karlu, uz još tri osvojena turnira ove sezone, pokazala je da je pred njom sjajna budućnost u "bijelom sportu".

Ne smijemo zaboraviti ni sjajnu plivačicu iz Mostara Lanu Pudar, koja je četvrti put uzastopno izabrana za najbolju sportistkinju godine u BiH i to zbog osvojenog srebrnog odličja na Evropskom prvenstvu ispod 23 godine u Slovačkoj. Propustila je zbog povrede seniorsko Svjetsko prvenstvo u Singapuru, pa potom odselila u SAD na školovanje i sada trenira i takmiči se za za Univerzitet Virdžinija (NCAA).

Da rezimiramo, napredak sporta u BiH je evidentan, možda nisu u pitanju uspjesi kakve bi vjerovatno željeli navijači, ali konstantan rast je najvažniji. Nadamo se da će dogodine situacija biti još bolja u svim sportskim segmentima.

