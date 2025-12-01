Burno saopštenje KSS zbog skandala u Sarajevu: "Ovo što smo doživjeli je neprihvatljivo"

Košarkaški savez Srbije (KSS) oglasio se povodom uvreda koje su dočekale reprezentativce Srbije u Sarajevu u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški savez Srbije (KSS) oglasio se saopštenjem povodom sramotnih uvreda i skandiranja na utakmici protiv Srbije u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu. Srpska himna je izviždana, timu su upućene teške riječi tokom intoniranja, a sa uvredama je nastavljeno i u toku same utakmice.

Zbog toga se KSS obratio javnosti i traži reakciju FIBA zbog neprihvatljivog ponašanja navijača. Saopštenje koje je KSS proslijedio medijima prenosimo u cijelosti.

"Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dijela publike u dvorani “Mirza Delibašić” u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pjevanje uvredljivih nacionalističkih pjesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsjedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom.

Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smiju se tolerisati ni na jednom sportskom događaju.

Košarkaški savez Srbije očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH - Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije je i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrijednostima koje košarka treba da promoviše", zaključuje se u saopštenju.

Podsjetimo, Srbija je slavila 74:72 protiv BiH tako da ima skor 2-0 poslije dva kola kvalifikacija za Mundobasket 2027.

