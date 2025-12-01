Anđušić poslije drame u Sarajevu govorio o navijačima: "Više volimo ovako nego pred praznim tribinama"

Danilo Anđušić komentarisao ambijent u Sarajevu i pobjedu Srbije nad Bosnom i Hercegovinom.

Reprezentacija Srbije uspjela je da pobijedi selekciju Bosne i Hercegovine u Sarajevu (72:74). Bio je to tijesan meč, priznao je i Danilo Anđušić posle susreta u Skenderiji. Novo pojačanje Arisa priznalo je da su tim i selektor Dušan Alimpijević motivisani u kvalifikacionim prozorima za Mundobasket, a nesumnjivo je "pomogla" i atmosfera u dvorani.

"Odigrali smo na kraju dobro, pokazali smo karakter. Odigrali smo u najbitnijim trenucima najbolje, imali smo jaku odbranu i stigli do važne pobjede u ovim kvalifikacijama. Ispunili smo cilj dolaskom ovdje, bio je ovo uspješan prozor", rekao je Danilo Anđušić nakon što su Orlovi ostvarili maksimalan broj pobjeda u grupi C (2:0).

Atmosfera je bila vatrena, može se reći u nekim momentima i neprijateljska, ali igračima Srbije nije smetalo, priznaje Anđušić.

"Sve u svemu bilo je lijepo igrati u punoj dvorani. Više volimo da igramo pred publikom nego kad je prazna dvorana. Raduje me naša pobjeda, čestitao bih svojim igračima. Pokazali smo karakter svi do jednog".

Nikola Tanasković je bio lider na terenu, ubacio je 24 poena, ali je Stefan Momirov bio strijelac dvije važne trojke u 38. minutu - dvije koje su preokrenule meč i donijele vođstvo Srbiji.

"Moma (Stefan Momirov) je odlučio utakmicu, pogodio je kad je bilo najpotrebnije, prije toga nismo imali dobar šut za tri poena, došao je u pravom trenutku", dodao je bivši igrač Partizana i Dubaija.

Na kraju, Anđušić je prokomentarisao i dolazak novog selektora Dušana Alimpijevića.

"Sjajan je. Nekoliko puta sam to rekao, ima energiju, znanje i motivaciju za ove prozore i drago mi je da je krenuo sa dvije pobjede. Nije lako igrati u ovim prozorima, zato je ovo sjajan rezultat za nas", rekao je Anđušić.

