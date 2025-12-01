"Hvala Hitnoj pomoći što su reagovali": Selektor BiH ispričao sve o Nikolinoj drami pred Srbiju

Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa govorio je o problemima Nikole Marića koji nije mogao da nastupi protiv Srbije.

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Nakon drame u finišu meča Srbija je savladala Bosnu i Hercegovinu u "Skenderiji", a selektor Dario Đerđa je čestitao Srbiji na pobjedi. Ipak rekao je da je i njegov tim imao šanse da trijumfuje.

"Prvo imam pomiješana osjećanja. Čestitke Srbiji na pobjedi, ali je utakmica mogla da ode u oba pravca. Bilo bi zasluženo da smo mi pobijedili, ali nekada detalji presude. U posljednjoj četvrtini smo primili osam poena u kontrama iz naših grešaka.

Rekao sam momcima da sam jako ponosan. Radili smo šest, zapravo pet dana i nekada će nam se to vratiti. Ima par stvari koje moram da vam kažem. Ovo je sport, a on je nekad egzaktan. Danas je 17:38, pogledajte statistiku što se tiče klupe. Prošli meč je bio 21:46. Mi smo u novom procesu, neki momci nisu igrali na ovom nivou, to je proces koji će da traje. Ja vjerujem da će ovo da im ovo bude podstrek za nešto više. Hoću da drže glave gore, kao u Turskoj jer smo se raspali zadnjih pet-šest minuta. Nerealno je 22 razlike. Danas fokus na slobodna bacanja, te dvije odbrane...", analizirao je meč Đerđa.

O Nikoli Mariću

Krilnog centra Nikole Marića nije bilo na ovoj utakmici, a razlog je bio zdravstvene prirode. Nije otkriveno šta se desilo, ali situacija je očigledno bila ozbiljna.

"Svi ste primijetili da nema Marića. Moram tu stvarno da se zahvalim. Prvo hitnoj pomoći, drugo Opštoj bolnici Sarajevo što su ga odmah primili, što su napravili dijagnostiku sa njim. On je stvarno imao želju da igra, došao je na klupu, ali dovoljno smo pametni da znamo da to ne smijemo da dozvolimo", rekao je on.

O Edinu Atiću

"Moram da se zahvalim i Edinu jer nije trenirao sa nama, pojavio se u petak. Juče je trenirao, danas igrao. Ima želju, volju i htijenje. Nadam se da će se i drugi pojaviti. Bilo je razgovora sa momcima koji nisu tu i nadam se da će biti tu u februaru", rekao je o Edinu Atiću selektor, a dotakao se i nekih sudijskih odluka vezanih za njega.

"Šta očekuješ? Da je 50-50, to prvo očekuješ. Ali ne očekuješ da se nešto bez kontakta sudi kao faul. Njegova reakcija poslije je malo diskutabilna. Dobili smo četiri tehničke, od toga dvije klupa, Pa malo je previše brate. A i jedna i druga klupa je energična. Mislim da su greške na obje strane, ali kada si tu ne možeš samo o tome."

"Srbija i Turska su bonus"

Na kraju su ga pitali i o tome da li su zapravo mečevi sa Švajcaskom ključni za selekciju Bosne i Hercegovine.

"To smo mi znali prije ovoga. Ovo što napraviš sa Srbijom i Turskom je bonus, a da je sa Švajcarskom ključ. Ono što je Švajcarska uradila prije tri dana je naučna fantastika. Ja sam rekao da ne znam kada će oni to da ponove. Vidite večeras, prvo poluvrijeme protiv Turske su bili 20 dole, na kraju 25. Mi moramo da se fokusiramo na nas, ne trebamo da gledamo nikoga drugog. Da ovo dobro analiziramo i vidimo gdje smo pogriješili."

Pogledajte 00:44 Bosna i Hercegovina BiH Srbija poslednji napad Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

