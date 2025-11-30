Skandal u Sarajevu, zvižduci i uvrede za Srbiju: "Niko te nikad mrziti neće, k'o što te mrzim ja"

Navijači Bosne i Hercegovine vrijeđali su Srbiju pred početak meča u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: RTS/Screenshot

Jako ružne scene viđene su pred početak utakmice Bosne i Hercegovine i Srbije u "Skenderiji". Na meču drugog kola kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine navijači domaćeg tima vrijeđali su i zviždali dok je bila intonirana himna Srbije.

Pred početak utakmice prvo je bila intonirana gostujuća himna, a čim su se čuli prvi taktovi počeli su jaki zvižduci u hali, a zatim je počela i uvredljiva pjesma navijača.

Poslušajte i pogledajte:

"Niko te nikada mrziti neće ko što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kurva balkanska", pjevali su navijači domaće selekcije dok je bila intonirana "Bože pravde". Zatim je intonirana himna Bosne i Hercegovine i potom je počeo meč.

Srbija je u prvom kolu kvalfiikacija poslije preokreta i ogromnog minusa savladala Švajcarsku, dok je BiH poražena od Turske.