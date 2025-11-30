logo
Skandal u Sarajevu, zvižduci i uvrede za Srbiju: "Niko te nikad mrziti neće, k'o što te mrzim ja"

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Navijači Bosne i Hercegovine vrijeđali su Srbiju pred početak meča u kvalifikacijama za Mundobasket.

Navijači BiH zviždali himni Bože pravde

Jako ružne scene viđene su pred početak utakmice Bosne i Hercegovine i Srbije u "Skenderiji". Na meču drugog kola kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine navijači domaćeg tima vrijeđali su i zviždali dok je bila intonirana himna Srbije. 

Pred početak utakmice prvo je bila intonirana gostujuća himna, a čim su se čuli prvi taktovi počeli su jaki zvižduci u hali, a zatim je počela i uvredljiva pjesma navijača.

Poslušajte i pogledajte:

01:01
Himna Srbije u Sarajevu
RTS 1/Screenshot
Izvor: RTS 1/Screenshot

"Niko te nikada mrziti neće ko što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kurva balkanska", pjevali su navijači domaće selekcije dok je bila intonirana "Bože pravde". Zatim je intonirana himna Bosne i Hercegovine i potom je počeo meč.

Srbija je u prvom kolu kvalfiikacija poslije preokreta i ogromnog minusa savladala Švajcarsku, dok je BiH poražena od Turske.

zmajevi orlovi reprezentacija BiH košarkaši BiH Mundobasket 2027 kvalifikacije himna navijači

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hitlerovci

Nacisticka spadala bili i ostalo, samo to potvrdjuju svakom prilikom pa i u sportu. A sto se tice sporta, bolji neka pobijedi

