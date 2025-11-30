Srbija udara na oslabljenu Bosnu: Alimpijević dobio dva pojačanja, problemi u taboru "zmajeva"

Košarkaši BiH i Srbije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje selekciji Bosne i Hercegovine u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a meč je na programu u nedjelju od 20 časova. Biće to drugi meč Dušana Alimpijevića kao selektora "orlova" koji će sa svojim izabranicima imati znatno teži zadatak nego u prethodnoj utakmici.

Srbija će za okršaj sa "zmajevima" dobiti veliko pojačanje. U pitanju je košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić, dok Vasilije Micić neće zaigrati, iako je u Beogradu pratio meč sa Švajcarcima koji su "orlovi" dobili poslije velikog preokreta i dramatične završnice. Takođe, na spisku je i košarkaš Dubaija Nemanja Dangubić.

Za utakmicu u Sarajevu konkurišu: Danilo Anđušić, Ognjen Jaramaz, Balša Koprivica, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Dušan Miletić, Stefan Miljenović, Ognjen Dobrić, Bogoljub Marković, Savo Drezgić, Stefan Momirov, Filip Barna, Stefan Nikolić i Nemanja Dangubić.

Šta se dešava u taboru Bosne?

Dario Đerđa

Izvor: Twitter/AStroggylakis/printscreen

Ne cvjetaju ruže u timu selektora Darija Đerđe koji je preuzeo reprezentaciju Bosne nakon ostavke Adisa Bećiragića. U prvom meču sa Turskom igrali su sa samo 11 reprezentativaca, dok bi za meč sa Srbijom trebalo da im se priduži Edin Atić koji je imao problem sa povredom.

"Vratiće se Atić i Gutić, oni će biti sa nama. Vidjećemo ko će činiti roster. Hvala Gutiću što je došao, u Tursku nije mogao zbog privatnih problema", rekao je Đerđa i dodao:

"Mogu samo da pozovem navijače da budu naš šesti igrač. Pokušaćemo da damo sve od sebe u situaciji u kakvoj jesmo. Srbija će biti jača za Dangubića i Dobrića, donose evroligaško iskustvo za njih. Prvu utakmicu su imali problema, Švajcarska je pogodila svaki šut i nije jednostavno vraćati se. Energijom su prelomili i mi moramo da odgovorimo istom energijom."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!