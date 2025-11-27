"Ovo je masakr!" Đerđa poslije poraza u Turskoj govorio o već poznatom problemu: "Želimo li da gledamo najbolje igrače?"

Selektor BiH govorio o problemu koji godinama pogađa košarku.

Košarkaška reprezentacija BiH porazom je započela kvalifikacije za Mundobasket koji se 2027. godine igra u Kataru.

Na debiju novog selektora Darija Đerđe, "zmajevi" su se tri četvrtine dobro nosili sa vicešampionom Evrope. Nakon prvog poluvremena meča u Istanbulu kasnili su jedan poen (46:45), na jednocifrenom zaostatku su bili i pred posljednjih deset minuta (67:58), ali je posljednju četvrtinu tim koji predvodi Ergin Ataman riješio rezultatom 26:13 i proslavio ubjedljiv trijumf (93:71).

Rođeni Zadranin nije mogao da računa na kompletan sastav zbog već poznatog problema između FIBA, Evrolige i NBA oko termina kvalifikacionih "prozora".

"Savezi će učiniti sve da bi ekipe bile što jače, ali želimo li da gledamo najbolje igrače? Sa ili bez NBA lige, makar da imamo evroligaške igrače. Ovo je masakr. Osmani i neki iz Monaka su možda sinoć stigli u tri ili četiri sata iza ponoći, morali su da igraju danas, a onda se pitamo zašto toliko povreda. Svaki igrač koji želi da igra za svoju državu to i zaslužuje", rekao je Đerđa na konferenciji za novinare, dodavši:

"Čestitke Turskoj na pobjedi, dominirali su u skoku. Odlično smo odigrali 32 minuta. Nekoliko otvorenih šuteva smo promašili u četvrtoj dionici, a oni su pogađali. Iza sebe imamo dva i po normalna treninga. Ponosan sam na ovu grupu igrača", podvukao je novi selektor BiH, naglasivši da i te kako postoji prostor za napredak.

"Da sam mislio da ga nema, ne bih bio tu. Takav sam čovjek. Mislim da je nedostajao veliki broj igrača. Kada oni budu prisutni, sigurno ćemo biti drugačija ekipa. Moći ćemo da se nosimo sa svima. Neki su povrijeđeni, neki nisu pušteni, neki nisu mogli doći. Osvrnuo bih se na ovih 11 momaka koji su bili ovdje. Zahvaljujem im se, ponosan sam na njih kako su predstavljali svoju državu i kako su se odnosili na terenu. Igrali smo dobru košarku 30 i više minuta."

Drugu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo BiH će odigrati u nedjelju (30. novembar) na domaćem parketu protiv Srbije, koja je večeras nakon velikog preokreta savladala Švajcarsku u dvorani "Aleksandar Nikolić" (90:86).

