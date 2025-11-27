Vicešampion Evrope prejak za "zmajeve": Neuspjeh BiH na debiju novog selektora

Dario Đerđa debitovao ubjedljivim porazom u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši BiH kvalifikacije za Mundobasket 2027. godine otvorili su porazom od Turske.

Na debiju novog selektora Darija Đerđe, Turci su pred domaćom publikom u Istanbulu slavili, te tako opravdali ulogu favorita.

TURSKA - BIH 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13)

Pružili su "zmajevi" solidan otpor vicešampionu Evrope, a naročito dobro odigrali su u drugoj četvrtini, koji su riješili u svoju korist 25:17. Ipak, bilo je to premalo da se ugrozi rival. Iako je bh. tim u nekoliko navrata spuštao zaostatak ispod deset poena, na poluvrijeme otišao samo sa "minus jedan", Turci su svaki nalet odbijali i na kraju slavili ubjedljivo 22 razlike.

U timu Turske najefikasniji sa 20 poena bio je Tarik Biberović, dva manje ubacio je Šehmus Hazer, 14 je dodao dodao Sertač Šanli, a 12 Kenan Sipahi. Kod "zmajeva" se istakao Amar Alibegović, strijelac 18 poena, 12 je ubacio Emir Sulejmanović, dok su po 11 imali Ajdin Penava i Ksavijer Kastaneda.

Naredni meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo BiH igra 30. novembra, kada će u Sarajevu ugostiti Srbiju.



