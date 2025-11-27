logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vicešampion Evrope prejak za "zmajeve": Neuspjeh BiH na debiju novog selektora

Vicešampion Evrope prejak za "zmajeve": Neuspjeh BiH na debiju novog selektora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dario Đerđa debitovao ubjedljivim porazom u kvalifikacijama za Mundobasket.

Turska - BiH Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši BiH kvalifikacije za Mundobasket 2027. godine otvorili su porazom od Turske.

Na debiju novog selektora Darija Đerđe, Turci su pred domaćom publikom u Istanbulu slavili, te tako opravdali ulogu favorita.

TURSKA - BIH 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13)

Pružili su "zmajevi" solidan otpor vicešampionu Evrope, a naročito dobro odigrali su u drugoj četvrtini, koji su riješili u svoju korist 25:17. Ipak, bilo je to premalo da se ugrozi rival. Iako je bh. tim u nekoliko navrata spuštao zaostatak ispod deset poena, na poluvrijeme otišao samo sa "minus jedan", Turci su svaki nalet odbijali i na kraju slavili ubjedljivo 22 razlike.

U timu Turske najefikasniji sa 20 poena bio je Tarik Biberović, dva manje ubacio je Šehmus Hazer, 14 je dodao dodao Sertač Šanli, a 12 Kenan Sipahi. Kod "zmajeva" se istakao Amar Alibegović, strijelac 18 poena, 12 je ubacio Emir Sulejmanović, dok su po 11 imali Ajdin Penava i Ksavijer Kastaneda.

Naredni meč u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo BiH igra 30. novembra, kada će u Sarajevu ugostiti Srbiju.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi košarkaši BiH reprezentacija BiH Turska BiH Svjetsko prvenstvo kvalifikacije Mundobasket 2027 Dario Đerđa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC