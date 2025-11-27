"Zmajevi" večeras u Istanbulu sa novim selektorom, ali i novim kapitenom!

"Moramo da više mislimo na sebe nego na protivnika", poručio je novi kapiten BIH Adin Vrabac.

Izvor: Košarkaški savez BiH

Košarkaška reprezentacija BIH večeras započinje nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo duelom u Istanbulu protiv vicešampiona Evrope, selekcije Turske.

Na klupi "zmajeva" debitovaće novi selektor Dario Đerđa, a to neće biti jedina novina. Selekcija BIH ima i novog kapitena, to je Adin Vrabac, a zamjenik kapitena je Emir Sulejmanović.

"Ono što trenutno pokušavamo jeste da mislimo na nas, da se mi što bolje pripremimo i razumijemo jer je ekipa nova, dosta novih igrača, novi je i trener. Moramo da više mislimo na sebe nego na protivnika. Možete sigurno očekivati od nas da se borimo i da damo sve od sebe", rekao je Vrabac.

Selektor Đerđa u Istanbul je poveo 11 igrača, a to su Ksavier Kastanjeda, Faruk Duvnjak, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava i Vojin Ilić.

Utakmica Turska – BiH igra se večeras u 19 časova, a TV prenos je na kanalu Arena Sport 1. Duel možete da pratite i u tekstualnom prenosu na portalu MONDO.