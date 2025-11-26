logo
Selektor Turske kritikovao FIBA, pa "potkačio" BiH: "Moramo igrati sa drugorazrednim ekipama"

Selektor Turske kritikovao FIBA, pa "potkačio" BiH: "Moramo igrati sa drugorazrednim ekipama"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Turski selektor Ergin Ataman je prokomentarisao predstojeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u košarci.

Ergin Ataman: Moramo igrati sa drugorazrednim ekipama Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Ergin Ataman je između ostalog istakao da mu se ne dopada što Turci kao finalisti Eurobasketa nisu izborili direktan plasman na Mundobasket, a dotakao se i reprezentacije BiH, koju je uz ekipu Švajcarske okarakterisao "drugorazrednom".

"Finalista ste Eurobasketa, a ipak nemate sigurnu kartu za Svjetsko prvenstvo i onda morate igrati s drugim sastavom. Ni ja u ovom ciklusu neću imati iste igrače. To je kao kockanje. Šampioni i finalisti prvenstva Evrope trebaju da igraju protiv drugorazrednih ekipa za mjesto na Svjetskom prvenstvu. Ako FIBA ostane pri ovom programu, to će biti apsurdno", izjavio je selektor Turske tamošnjim medijima.

"Zmajevi" i Turska u četvrtak igraju prvi meč kvalifikacija za Mundobasket od 19 časova u Istanbulu.

(MONDO)

Ergin Ataman Turska zmajevi

